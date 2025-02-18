Платежные технологии – для удобства жителей
Развитие собственных платежных технологий банками возвращает жителям СЗФО привычные и надежные способы оплаты покупок и услуг.
В 2024 году объём платежей через сервис SberPay на Северо-Западе превысил 110 млрд рублей, что почти вдвое превышает показатель 2023 года. Количество транзакций также увеличилось в два раза, достигнув отметки в 116 млн операций. Об этом сообщил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.
Наибольшей популярностью в Северо-Западном федеральном округе сервис пользуется в Санкт-Петербурге, где общий объем платежей превысил 93 млрд рублей. Также SberPay активно используют жители Калининградской (1,7 млрд рублей) и Ленинградской областей (1,4 млрд рублей).
Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка:
«Глобальные изменения дополнительно стимулировали Сбер к развитию собственных платежных технологий – во многом мы были первыми в стране в этом направлении, возвращая людям привычные и надежные способы оплаты покупок, и продолжаем интегрировать эти сервисы в экономику и городскую среду. Например, в начале этого года внедрили возможность оплаты парковок в Санкт-Петербурге через SberPay, и этот процесс теперь стал более быстрым и комфортным».
Сервис SberPay включает ряд платёжных методов: онлайн-оплату в один клик без ввода данных банковской карты, оплату по QR-коду, оплату с помощью NFC для пользователей смартфонов с Android, а также инновационную «Оплату улыбкой» по биометрии.
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