Фронтовые супчики — руками гатчинских школьников

Волонтеров команды «Фронтовой обед-47» пригласила руководитель музея истории школы поселка Елизаветино Ольга Александровна Рыкунова. Занятие для школьников провела председатель женсовета Сусанинского территориального управления, лидер команды «Фронтовой обед-47» Ирина Позиненко.

Ребята из 6-б и 8-б классов собрались в музее, чтобы попробовать себя в роли волонтеров. Перед началом мастер-класса школьникам выдали специальную одежду: фартук, шапочку и перчатки, ведь все продукты для наших бойцов должны быть максимально безопасными и полезными. Ирина Позиненко рассказала ребятам, для кого и как готовятся домашние заготовки.

Как уверены наши волонтеры, помимо традиционной «военной» помощи нашим воинам необходимо ощущение надежного и крепкого тыла. Им очень важно хотя бы иногда чувствовать домашнее тепло и материнскую заботу. И наши женщины знают, как это сделать – бойцов нужно побаловать вкусной горячей едой. Своими руками они делают домашние заготовки и сухие супы – вермишелевый, рассольник, грибной, рыбный, борщ. Все это – исключительно из натуральных продуктов, собственноручно выращенных, высушенных и измельченных. А еще – мясные чипсы, каши и компоты, чай с травами, энергетические батончики и многое другое.

Такие обеды, уже расфасованные по пакетам, можно положить в рюкзак или просто в карман, что очень важно и удобно для солдат в условиях боевых действий. При необходимости смесь просто заливается кипятком. Но главное – это очень вкусно и по-домашнему. И бойцам фронтовые обеды из Гатчины очень нравятся, ведь они напоминают мамины.

После «теории» последовала практическая часть мастер-класса. С помощью старших товарищей школьники фасовали два вида супов – рыбный и рассольник с курицей. Как отмечают волонтеры, особенно удивили и порадовали юноши – они очень старательно и аккуратно выполняли весь алгоритм, строго соблюдая рецептуру. Весело и азартно работали девочки, в итоге перевыполнив план.

Всего ребята нафасовали около 200 пакетиков супов, то есть 200 обедов для наших бойцов! А в конце все вместе записали видеопоздравление с предстоящим праздником 23 февраля нашим воинам.

«Мы уверены: супчики «Фронтовой обед 47», расфасованные нашими ребятами, получились вкусными, – отмечает Ирина Позиненко. – А главное – они сделаны с любовью и заботой!»

Присоединяйтесь к команде «Фронтовой обед-47»! Волонтеры команды будут рады любой помощи. Овощи, фрукты, крупы и другие продукты для приготовления домашних обедов, финансовая помощь – все это даст возможность продолжать такую важную и добрую работу для наших ребят на передовой.

Узнать подробности и новости можно в группе ВКонтакте «Фронтовой обед 47» (https://vk.com/id33153364). Тел.: +7(981)7669935 (Ирина), +7(911)1192578 (Алексей). Гуманитарную помощь можно принести в Центр волонтеров по адресу: Гатчина, ул. Киргетова, д.8.

Юлия Лысанюк