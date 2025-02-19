Паркам Ленобласти – сохранение и развитие

Сегодня в ведении Паркового агентства Ленобласти находится 17 объектов культурного наследия, в том числе Приоратский и Демидовский парки в Гатчинском округе, объекты в усадьбе Всеволожского, включая исторические строения, а также парк Александра Невского в Тосненском районе и Мемориал Мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны, в Зайцево.

За 2024 год в парках прошло свыше 400 мероприятий, в том числе фестивали, экскурсии и события партнеров, которые посетило свыше 50 тысяч человек. Знаковыми событиями стали фестивали «Лето.Парк.Кино», «Аллеи времен», «Под сенью старых лип», Демидовская Масленица, историческая реконструкция «Рождественский манифест» и другие. Приоратский парк стал местом проведения больших областных мероприятий, таких как «Путешествие с любовью», Пушкинский праздник, «Напевы северного ветра». Были открыты новые тематические выставки «Демидовская усадьба: личности, жизни, судьбы» и «Зимние забавы Приоратского парка». В 2025 году помимо традиционных мероприятий пройдут события, приуроченные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также вместо Демидовской Масленицы в Таицкой усадьбе летом состоится праздник Ивана Купалы.

Интерактивные просветительские программы об истории Приоратского и Демидовского парка были представлены на международной выставке «Россия» на ВДНХ в Москве. В региональном конкурсе «Лучшие в туризме» учреждение было отмечено дипломами победителя и призера за Мемориал в Зайцево и фестиваль «Лето.Парк.Кино.».

Одним из основных направлений работы Паркового агентства остается сохранение и содержание парков. В 2024 году в Приоратском парке Гатчины началась реставрация Водонапорной башни, было продолжено восстановление дорожно-тропиночной сети, частично установлено ограждение, чугунные урны, информационные таблички об истории парковых объектов, появился новый пост охраны, увеличилось количество сотрудников службы охраны. В 2025 году в Приоратском парке продолжится восстановление дорожно-тропиночной сети, появится новый туалетный модуль, будут установлены новые скамейки.

В парке «Александра Невского» в Тосненском районе благоустроена территория вокруг пруда, завершено строительство парковки, установлены дополнительные светильники и шесть информационных стендов, подключен автоматический полив газона.

На территории Мемориала выполнено освещение внутри центральной композиции, установлена велопарковка, дополнительные камеры видеонаблюдения, открыто кафе и сувенирный магазин, проведена профессиональная очистка скульптур.

На территории всех парков регулярно проводится акарицидная обработка, покос травы, вывоз снега, уборка мусора, обеспечивается охрана объектов.

Продолжаются работы по сносу аварийных деревьев. В прошлом году в соответствии с экспертным заключением в Приоратском и Демидовском парках было убрано свыше полутора тысяч аварийных деревьев, в том числе больных, сухих, ветровальных, представлявших опасность для гостей парков. Особое внимание уделено сохранению и лечению старовозрастных деревьев. В два раза была увеличена площадь санитарной вырубки мелколесья и составила 2,3 гектаров. Вывезено древесных остатков объемом свыше 290 кубических метров.

По информации Дирекции по сохранению объектов культурного наследия Ленобласти, в 2025 году в Приоратском парке планируется воссоздать входную группу с историческими воротами, а в Демидовском парке - приступить к восстановлению Готических ворот, Горбатого моста и Солнечных часов. Также разработаны проекты на восстановление входной группы (ворота и ограждение). Кроме того, в Таицкой усадьбе запланированы работы по устройству временного моста. По реставрации усадебного дома в настоящий момент известно, что проект прошел экспертизу, решается вопрос о выделении финансирования.

В 2025 году запланировано проектирование масштабного Центра исторической памяти вблизи Мемориала в Зайцево. Центр разместится на площади свыше 2,5 тысяч квадратных метров.

Фото Паркового агентства Ленинградской области