Президентская библиотека приглашает на выставку, посвящённую защитникам Отечества

Продолжая славные традиции прошлого в непростых реалиях современного мира, искусство является неоценимым подспорьем для укрепления патриотических настроений граждан России.

На выставке будут представлены живописные и графические работы известного петербургского художника Анатолия Анненкова. Это портреты воинов – участников СВО и спасённых ими мирных жителей.

Анатолий Анненков – член Санкт-Петербургского отделения Союза художников России, член Санкт-Петербургского общества акварелистов, член Русского географического общества, член Международной ассоциации искусствоведов. Принимает активное участие в отечественных и международных выставках. Работы Анатолия Анненкова находятся в музейных и частных коллекциях в России и за рубежом.

Одновременно с экспозицией «Герои нашего времени» откроется и мультимедийная выставка «Электронные коллекции Президентской библиотеки о защитниках Отечества». На ней будут представлены документы и материалы из коллекций «История русской армии» и «Рабоче-крестьянская Красная армия».

Экспозиции, посвящённые защитникам Отечества, можно посетить до 11 марта 2025 года. Для этого необходимо предварительно записаться по телефону (812) 334-25-14 или отправить электронное письмо на адрес: excursion@prlib.ru.