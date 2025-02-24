Безопасность ленинградцев — абсолютный приоритет
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и командиры 6 армии ПВО определили главные направления сотрудничества в 2025 году по развитию системы защиты воздушного пространства.
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«Результат взаимодействия всех ответственных служб: обеспечение боевой готовности в течение 3 минут с момента поступления сигнала об опасности против 20 — годом ранее. Премии дежурным расчетам за сбитые «птички» продолжим выплачивать в 2025 году. На кону — безопасность и спокойствие ленинградцев и стабильная работа экономики региона», — сказал Александр Дрозденко.
На встрече с командирами 6 армии ПВО, стрелками и водителями губернатор Ленинградской области обсудил эффективность и достаточность оснащения подразделений, отвечающих за безопасность неба; использование военной инфраструктуры и транспорта, обеспечение которыми взял на себя регион.
По информации пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области
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