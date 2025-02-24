В Малых Колпанах увековечили память еще 20 участников СВО

Первый баннер был открыт в этом году 27 января, в день 81-й годовщины со дня полного снятия блокады Ленинграда.

Роща памяти - общественное пространство, созданное по инициативе старосты деревни Малые Колпаны Ольги Павловой местными жителями в 2019 году, к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Через эту территорию в военные годы проходила линия обороны Красногвардейского укрепрайона, о чем напоминают установленные здесь противотанковые надолбы.

До нынешнего года Роща памяти представляла собой мемориал в честь защитников от немецко-фашистских захватчиков. Героев нового времени было решено увековечивать здесь же недавно.

В работе над увековечиванием старосте деревни Ольге Михайловне оказывают поддержку социальные координаторы филиала фонда «Защитники Отечества» по Гатчинскому округу. Они помогают семьям павших героев узнать о возможности разместить фото в Роще памяти, передают фото для размещения на баннере. Когда баннер готов, координаторы приглашают семьи прийти и почтить память своих близких.

На новом баннере расположено и фото Михаила Сергеевича Королёва. Сегодня на церемонии открытия присутствовали его мама и жена. Михаилу было 24 года. Он начал свою волонтерскую деятельность еще в школе, активно помогая ветеранам в Гатчинском районе, был активистом движения «Волонтеры Победы». Получил образование в ГИЭФПТ, став техником-механиком. Погиб от ранений 14 июня 2024 года, отслужив на передовой почти 2 года.

Фото предоставлено фондом "Защитники Отечества"