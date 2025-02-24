Военно-патриотические сборы для молодежи Ленинградской области в честь Дня защитника Отечества

В этот раз на сборы приехали 20 ребят из Всеволожского района.

«В связи с Днём защитника Отечества было принято решение дополнить основной блок занятий выездом в музей «Гвардия. А по возвращению проведи тренировку на выносливость и поиграли в настольные игры под разговоры о возникновении и смысле праздничной даты», — прокомментировал секретарь по работе с молодежными организациями Регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Владислав Ткаченко.

Ребята увлеченно слушали об истории создания музея, его экспонатах. Дополнительно стоит отметить, что такая форма взаимодействия не только способствует углублению знаний о военной истории и значении воинской службы, но и формирует у подрастающего поколения уважение к тем, кто защищал Родину. Интерактивные занятия и обсуждения создают уникальную атмосферу, позволяя молодым людям не только узнать факты, но и обменяться мнениями, укрепляя чувство единства.

Патриотическое воспитание молодежи, формирование у них чувства принадлежности к своему народу, сохранение традиций и истории, взращивание в сердцах искренней и бескорыстной любви к Родине и ее многонациональному народу, готовности к служению своему Отечеству – это первоочередная, стратегически важная задача нашей страны, и одни из основных компонентов Народной программы «Единой России».

Сборы по общефизической подготовке уже пользуются спросом, как среди школьников, так и среди родителей, и Молодая гвардия «Единой России» радостно приглашает всех желающих молодых людей и девушек вступить в организационный комитет сборов, чтобы совместными усилиями сделать наши встречи еще более увлекательными и продуктивными.