Ленобласть расширяет связи со странами Африки

Перспективы развития двусторонних связей обсудили губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и Чрезвычайный и Полномочный Посол Танзании в Российской Федерации Фредрик Кибута.

«Мы заинтересованы во взаимных инвестициях. Готовы подписать побратимские соглашения с конкретным портовым регионом Танзании, организовать бизнес-миссию и рассмотреть конкретные проекты, которые можем реализовать — логистика, портовые услуги, поставки зерна, минеральных удобрений», — отметил Александр Дрозденко.

Ленинградская область и Танзания будут сотрудничать в развитии торговых и экспортно-импортных связей, туризма, а также культурного и бизнес-обмена.

Губернатор пригласил бизнес-сообщество Танзании для обсуждения конкретных проектов на Балтийском экономическом форуме БРИФ-2025, делегацию молодежи — на форумы «Александра Невского» и «Ладога», а также предложил подписать соглашение о сотрудничестве между Ленинградским государственным университетом им. А.С. Пушкина и университетом Танзании.