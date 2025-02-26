«Не убита память, ведь вечен дух победы…»

Он стал последним аккордом цепочки познавательно-игровых программ в образовательных учреждениях (руководитель – Наталья Оболенская), футбольного матча (руководитель – Владислав Андреев), турнира по настольному теннису (организатор - Наталья Оболенская), посвященных Дню защитника Отечества.

Исполнением песни о России дуэт Дарьи Спыну и Татьяны Девяткиной задал настоящее праздничное настроение, а гимн Российской Федерации подчеркнул торжественность момента. Первые ряды заняли самые уважаемые гости праздника - убеленные сединами узники концлагерей и дети блокадного Ленинграда.

Ведущие праздника, Татьяна Девяткина и Елизавета Васильева, предоставили первое слово депутату Законодательного собрания Ленинградской области Татьяне Бездетко. Отточенное ораторское мастерство, вкупе со словами, точно отражающими истинное положение дел, вызовов времени, ответных действий тыла и участников СВО, невозможно было слушать без слез.

В праздничной историко-музыкально-поэтической программе «Отчизны славные сыны» приняли участие ансамбль русской песни «Нивушка», детский вокальный коллектив «Комета» (Дарья Спыну, Марго Кузьмина, Виталина Горбачева, Виктория Хохлова, Павел Михалев, Елизавета Васильева, Мария Беляева, Олег Беляев, Дарья Долбежева, Артур Стрелков, Светлана Забояркина, руководитель – Т.Е. Девяткина), бард и композитор Роман Волков.

Если в песнях ансамбля «Нивушка» звучали отвага и «Пора в путь дорогу», то в репертуаре «Кометы» песни исполнялись очень трогательно и «осторожно», точно определяли свое место в «межпланетном пространстве» профессионалов. Но главные мысли песен о том, как «Быть мужчиной», как «Мальчишки играют в солдатики», что «Папа может», что «Будут в армии служить», про трех танкистов и «Солдата молоденького», звучали очень убедительно. Смена подрастает достойная, что в песнях и прозвучало:

«Если из-за океана

К нам враги придут с мечом,

Встретим мы гостей незваных

Истребительным огнем.

Татьяна Девяткина покорила виртуозным исполнением «Легендарного Севастополя», «Спаси и сохрани» Ники Мястковской.

Трудно представить любой концерт без голоса Романа Волкова. В его исполнении прозвучали песни «Русский парень» и «Темная ночь»

Татьяна Бездетко и Виталий Зубрилин вручили цветы, благодарственные письма и Памятные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне» Людмиле Вячеславовне Силантьевой, Ивану Семёновичу Хейконену, Александру Абрамовичу Тейдеру и Асте Карловне Иванкович. Благодарственное письмо - Розе Викентьевне Львовой. А песню «Вперед, Россия» зал пел вместе с Татьяной Девяткиной!

Жанна Гриненко