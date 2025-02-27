Ленинградские скалолазы – на «Хибинской весне»

Участниками турнира стали более 200 спортсменов из Мурманской, Калининградской, Архангельской, Вологодской, и Ленинградской областей, Санкт-Петербурга, а также Карелии и Коми. Им предстояло соревноваться в дисциплинах на скорость и на трудность.

Ленинградскую область представляли 21 спортсмен из Гатчинской спортивной школы №2, 7 спортсменов из клуба «Тринити» и 14 спортсменов из «Ювенты» (г. Сосновый Бор). Вернулись наши ребята не с пустыми руками!

Поздравляем победителей и призеров – воспитанников Гатчинской спортивной школы № 2:

- Яромир Нагорничных – 1 место в дисциплине «трудность»;

- Иван Кулешов – 2 место в дисциплине «скорость» и 3 место в дисциплине «трудность»;

- Всеволод Ушаков – 2 место в дисциплине «трудность»;

- Ян Бурлака – 3 место в дисциплине «трудность»;

- Маргарита Славгородская – 3 место в дисциплине «скорость».

По итогам общекомандного зачета победителем стала команда Мурманской области. В призерах – Архангельская область и Республика Коми.