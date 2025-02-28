«Большой каскад» в Гатчине

Гатчинский «Водоканал» оперативно устранил протечку, и в тот же вечер полноценное водоснабжение было налажено. Город без воды не остался.

Однако что произошло, и не ждать ли подобного в будущем? Как пояснил директор Гатчинского «Водоканала» Станислав Солоп, на магистральной водопроводной трубе диаметром 500 мм откололся чугунный раструб, как это было и во время предыдущих прорывов на этом трубопроводе. Специалисты «Водоканала» остановили насосную станцию «Серебряное озеро», чтобы можно было закрыть задвижку. Аварийный участок отключили, давление в системе полностью восстановили – станцию запустили и приступили к устранению повреждения. Примерно к семи вечера ремонтные работы закончили и включили этот участок обратно в кольцо.

- Утечка произошла на магистральном водопроводе, потому что в Гатчине – кольцевое водоснабжение, у нас все водопроводы закольцованы. Благодаря этому под отключение воды не попал никто, просто мы выключили часть магистрального кольца, – пояснил Станислав Петрович. – Когда разорвало трубу, давление, естественно, понизилось, но мы тут же его восстановили, когда отключили этот участок. Если у кого-то в городе и не было воды, то очень короткое время – часа полтора. Но ремонт был серьезный. Пришлось вырезать участок трубы и поставить ремонтную вставку. Аварийный участок был введен в работу.

Причиной разрыва трубы, скорее всего, стала совокупность факторов: гидроудары, связанные с частыми отключениями электроэнергии, причем без предупреждения, плюс усталость металла.

- Трубы старые, требуют замены, и в планах на следующий год – капитальный ремонт. Мы планируем включить их в муниципальную программу и заменить этот участок кольца полностью – от насосной станции до музыкальной школы, – пояснил Станислав Солоп.