Стартовали всероссийские соревнования на призы Светланы Журовой

Торжественно открыли соревнования Депутат Государственной думы РФ от фракции «Единая Россия» Светлана Журова и председатель комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Антон Шантырь.

Соревнования проходят при поддержке комитета по спорту Санкт-Петербурга, Союза конькобежцев России, Федерации конькобежного спорта и шорт-трека Санкт-Петербурга, Олимпийского Совета Санкт-Петербурга и Министерства спорта РФ, а также в рамках спортивного марафона Партии «Единая Россия» - «Сила России».

Содействие здоровому образу жизни и созданию условий для занятий спорта являются важными задачами Народной программы «Единой России». А партийный марафон «Сила России» – это возможность для каждого почувствовать себя частью команды!

«Я понимаю, как все ждут этих соревнований. Когда мы только начинали, участниками были всего 4 региона, а сейчас уже 15. Но я понимаю, что именно с таких соревнований начинается большое конькобежное будущее. Санкт-Петербург и Ленинградская область всегда были известны своими достижениями в этом виде спорта. У нас всегда найдутся те, кто прославляет нашу Ленинградскую землю. Конькобежный спорт – это поистине увлекательное и удивительное занятие!», — прокомментировала Светлана Журова.

В этом году ожидается участие в соревнованиях более 250 детей из 15 регионов Российской Федерации. Юные конькобежцы от 9-12 лет пробегут дистанции 300 и 500м, 11-12-летние ребята посоревнуются в спринтерском многоборье. Для младшего возраста будет учреждён специальный приз, им наградят ребят, показавших лучшие по сумме двух дистанций 500 м результат, эта та самая дистанция, на которой 19 лет назад Светлана Журова стала Олимпийской Чемпионкой.