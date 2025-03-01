Дачникам дали три года на освоение земельного участка

Три года дали дачникам на освоение своей земли. Отсчет этого срока начнется с 1 марта, а для участков, которые будут приобретены позже, - с момента регистрации прав на них.

Весной вступают в силу поправки в Земельный кодекс, которые должны постепенно привести к исчезновению заброшенных и зарастающих сорняками дач. Теперь в законе оговорено, что владелец участка (как дачного, так и огородного, приусадебного или участка под строительство) должен сразу приступить к использованию его по назначению. Но если требуется освоение участка (проведение предварительных работ), то дается отсрочка на три года. За это время владелец земли может, например, осушить заболоченный участок, выровнять его, очистить от бурьяна, вывезти мусор и т. д. (список этих действий разработан Росреестром еще прошлым летом, но пока не утвержден правительством). А не позже чем через три года - начать уже использовать участок по назначению: приступить собственно к возделыванию грядок и разбиванию клумб.

Если же пройдет более трех лет и выяснится, что участок не используется, то к его владельцу возникнут вопросы. Признаки неиспользования также в ближайшее время должны быть утверждены правительством. Предполагается, что такими будут признавать участки, заросшие сорняками или заваленные мусором более чем наполовину, с полуразвалившимися строениями и т. п.

В новом законе не предлагалось и не предлагается расширить основания для изъятия участков, увеличить штрафы за их неиспользование, подчеркивают в Росреестре. А информация о том, что с марта участки у собственников могут изъять в упрощенном порядке в связи с их неиспользованием, не соответствует действительности. Теперь в течение трехлетнего срока на освоение собственника, напротив, нельзя привлечь к ответственности за нецелевое использование земли, поскольку к нему человек еще не приступал. В течение трех лет он должен лишь начать работы по облагораживанию земли. А вот после истечения трех лет владелец будет нести ответственность за неиспользование участка, и контрольные органы могут зафиксировать нарушения. Для участков, предназначенных для строительства, после истечения трехлетнего срока начнется отсчет пятилетнего срока, в течение которого собственник должен построить и оформить здание.

То, что участок не используется, будет выявляться в рамках земельного контроля Росреестром и муниципалитетами. Если они найдут нарушение, то владельцу участка выдадут предписание о его устранении, поясняет пресс-служба Росреестра. При первом выявлении штраф не назначается - в качестве наказания будет только предупреждение. Затем проверяется, исполнено ли предписание.

Важно отметить, говорят в Росреестре, что при назначении административного наказания физлицу учитываются характер правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. Если владелец земли так и не занялся участком, то Росреестр в течение 30 дней с момента истечения срока устранения нарушения уведомляет о такой ситуации местные власти. А далее они могут обратиться в суд с требованием об изъятии участка в связи с ненадлежащим использованием и его продаже с торгов.

Для земель сельхозназначения давно уже установлены признаки неиспользования, а для других участков их нет, пояснял ранее замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий. В итоге председатель дачного поселка может жаловаться, что на одном из участков вырос бурьян, борщевик, провалилась крыша дома, там поселились бомжи и превратили территорию в свалку, а предпринять какие-то меры органы власти не могут, потому что не было никаких критериев заброшенности и сроков. Теперь же возможность принять меры появится. Если собственник, несмотря на предписания и предупреждения, не хочет заниматься участком, ему следует задуматься, как им распорядиться - возможно, продать или подарить, считает Бутовецкий. Среди возможных вариантов - сдать участок в аренду или передать кому-либо в безвозмездное пользование для поддержания его в надлежащем состоянии. Для уборки территории или других работ можно нанять рабочих.

«Российская газета»

Инфографика Мария Трубилина, Александр Чистов