Для паллиативной помощи в Ленинградской области привлекут частную медицину

Изменения направлены на создание равных условий для государственных и негосударственных медицинских организаций, участвующих в оказании государственных услуг в социальной сфере. Прежде чем вынести изменения на суд областных депутатов, специалисты системы здравоохранения 47 региона изучили аналогичный опыт других российских регионов, в частности, города Москва.

«Увеличение круга потенциальных исполнителей указанной государственной услуги в социальной сфере в соответствии с сертификатом, даст право гражданам самостоятельно выбирать организации из перечня исполнителей государственной услуги, сформированного уполномоченным органом, для получения услуги за счет бюджетных средств, обеспечив жителям Ленинградской области повышение доступности паллиативной медицинской помощи», - говорится в пояснительной записке к документу.

Напомним, что согласно федеральному законодательству, паллиативная медицинская помощь (комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества жизни пациентов с неизлечимыми заболеваниями) оказывается в амбулаторных условиях, в том числе на дому, и в условиях дневного стационара, стационарных условиях. Оказывают ее медицинские работники, прошедшие специализированное обучение по данному профилю. Медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь, взаимодействуют с родственниками и членами семьи пациента, с теми, кто осуществляет уход за пациентом, добровольцами, а также организациями социального обслуживания - в том числе в целях предоставления паллиативному пациенту социальных услуг, мер социальной защиты.

Как ранее пояснила на заседании профильной комиссии областного парламента заместитель председателя Комитета по здравоохранению Ленинградской области Светлана Заика, изменения в областной закон позволяют финансово обеспечить исполнения государственного социального заказа в социальной сфере «паллиативная медицинская помощь» в соответствии с социальным сертификатом в Ленинградской области.

«Практически все уже готово. Мы рассчитываем, что с 1 июля частные исполнители уже начнут работать. Таким образом средства региона и средства частного инвестора будут сложены и это даст нашей паллиативной помощи пациентам совершенно другой уровень. Для того, чтобы средства были выделены и использованы, нам и потребовались изменения в законодательстве», - отметила она.

После вступления закона в силу (со дня его официального опубликования), негосударственной медицинской организации возможно будет предоставить субсидию на возмещение затрат на оказание паллиативной медицинской помощи в соответствии с бюджетным законодательством в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения в Ленинградской области».

Законопроект депутаты приняли сразу в первом и третьем чтении.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области