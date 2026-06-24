НКО Ленобласти получили более 40 миллионов рублей во втором конкурсе Фонда президентских грантов

Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко:

«Миллионы — на доброе дело: 21 социальный проект из Ленинградской области получил поддержку Фонда президентских грантов по итогам второго конкурса 2026 года. Общая сумма — более 40 миллионов рублей. Вместе с первым конкурсом в этом году ленинградские НКО уже привлекли более 118 миллионов рублей. Это серьёзный результат, за которым стоит система поддержки НКО в регионе, работа команд, экспертов и вера в ваши проекты.

Все проекты — про реальную пользу для людей и развитие Ленинградской области. Поддержка участников СВО и их семей, помощь детям с ОВЗ, сохранение культуры и истории, доступный туризм, семейные проекты, экология, профориентация.

Немало тех, кто получил федеральный грант впервые. Одна из таких побед — особенно важная: выпускник нашей программы «Герои добрых дел», ветеран СВО Александр Власенко — руководитель АНО «Социальная кинологическая помощь» с проектом «Собакотерапия 2.0». Это доказательство того, что поддержка участников СВО не ограничивается словами: мы учим и помогаем выходить на федеральный уровень. Комитет общественных коммуникаций сопровождает НКО на всех этапах, чтобы таких побед становилось больше.

Если победа в этот раз обошла стороной — руки не опускаем. Приём заявок на региональный конкурс #грантГубернатораЛО продолжается. Доработайте проект и пробуйте вновь. Мы верим в вас».