НКО Ленобласти получили более 40 миллионов рублей во втором конкурсе Фонда президентских грантов
21 социальный проект из Ленинградской области получил поддержку Фонда президентских грантов по итогам второго конкурса 2026 года. Общая сумма — более 40 миллионов рублей. Вместе с первым конкурсом в этом году ленинградские НКО уже привлекли более 118 миллионов рублей.
Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко:
«Миллионы — на доброе дело: 21 социальный проект из Ленинградской области получил поддержку Фонда президентских грантов по итогам второго конкурса 2026 года. Общая сумма — более 40 миллионов рублей. Вместе с первым конкурсом в этом году ленинградские НКО уже привлекли более 118 миллионов рублей. Это серьёзный результат, за которым стоит система поддержки НКО в регионе, работа команд, экспертов и вера в ваши проекты.
Все проекты — про реальную пользу для людей и развитие Ленинградской области. Поддержка участников СВО и их семей, помощь детям с ОВЗ, сохранение культуры и истории, доступный туризм, семейные проекты, экология, профориентация.
Немало тех, кто получил федеральный грант впервые. Одна из таких побед — особенно важная: выпускник нашей программы «Герои добрых дел», ветеран СВО Александр Власенко — руководитель АНО «Социальная кинологическая помощь» с проектом «Собакотерапия 2.0». Это доказательство того, что поддержка участников СВО не ограничивается словами: мы учим и помогаем выходить на федеральный уровень. Комитет общественных коммуникаций сопровождает НКО на всех этапах, чтобы таких побед становилось больше.
Если победа в этот раз обошла стороной — руки не опускаем. Приём заявок на региональный конкурс #грантГубернатораЛО продолжается. Доработайте проект и пробуйте вновь. Мы верим в вас».