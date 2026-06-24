Многодетным будет предоставляться земля с инфраструктурой

Принятый законопроект вносит изменения в статью 3 областного закона «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков на территории Ленинградской области», в статью 4 закона «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность на территории Ленинградской области», а также в областной закон «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области».

Основанием для корректировки послужили положения федерального законодательства, которые закрепляют за органами местного самоуправления всех уровней – от поселений до городских округов – полномочия по разработке и утверждению программ комплексного развития коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, а также прямые обязанности по организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения и снабжения топливом в границах соответствующих территорий.

Кроме того, принятое решение ориентировано на неоднократные поручения Президента РФ, в частности, закрепленные в Указе от 23 января 2024 года №63 «О мерах социальной поддержки многодетных семей», где высшим должностным лицам субъектов рекомендуется содействовать улучшению жилищных условий многодетных семей и предоставлению им земельных участков, уже обеспеченных необходимыми объектами инфраструктуры. Аналогичный подход содержится и в Методических рекомендациях для регионов, которые предписывают при отборе наделов учитывать транспортную доступность, наличие инженерных сетей, планируемые сроки их строительства и затраты на подключение строящихся объектов к инженерно-техническому обеспечению.

В связи с этим принятый законопроект вводит обязательное условие: земельные участки, выделяемые многодетным семьям, должны обладать минимальной транспортной и инженерной инфраструктурой. Под минимальной транспортной инфраструктурой понимается подъездная дорога четвертой или пятой категории, проходящая от автомобильной дороги общего пользования до границ предоставляемого участка либо до границ общего земельного участка в садоводческом массиве, половина наделов в котором распределяется по данному закону. Минимальная инженерная инфраструктура, в свою очередь, определяется как наличие инженерно-технических коммуникаций, необходимых для подключения жилых или садовых домов к электрическим сетям.

Законопроект приняли сразу в трех чтениях.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области