С 1 марта появится возможность установить самому себе запрет на выдачу кредита

Самозапрет с марта можно зафиксировать в своей кредитной истории через портал "Госуслуги" (не позже 1 сентября такая возможность должна появиться и в МФЦ) через типовое заявление. Ограничения устанавливаются бесплатно. Сведения о самозапрете будут передаваться в квалифицированные бюро кредитных историй, причем установить самозапрет никак не помешает и "нулевая" кредитная история. Если человек в будущем отменит самозапрет, то его существование не повлияет на одобрение заявки на кредит. Действующие кредиты или займы для установки самозапрета досрочно погашать не нужно.

Как поясняли в Банке России, самозапрет можно будет установить на выдачу потребительских кредитов, кредитных карт и карт с овердрафтом. На залоговые кредиты (ипотека, автомобильный кредит), образовательный кредит и поручительства самозапрет не устанавливается: риск мошенничества здесь минимален. "Если, несмотря на установленный самозапрет, кредитор заключит договор, он не сможет потребовать от заемщика исполнения обязательств по займу или кредиту", - подчеркивают в ЦБ.

Если все-таки кредит понадобился, то отменить действующий самозапрет можно будет в любой момент. "Самозапрет снимут через день после внесения в состав кредитной истории человека соответствующей информации. Такой период охлаждения поможет принять более взвешенное решение о необходимости получить заем или кредит", - отмечают в Банке России.

“Российская газета”

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