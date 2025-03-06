«Помните! Через века, через года, – помните!»

«История нашей победы в Великой Отечественной войне немыслима без Ленинградской Победы. Но Победа – это не только радость. Победа – это и слёзы. И как раз эта выставка говорит о том, какой ценой была обеспечена оборона Ленинграда и какой ценой была обеспечена Победа в Ленинградской битве. Ценой жизни не только советского солдата, но и тех мирных жителей, которые оказались в блокаде и оказались на оккупированной территории», – отметил на открытии выставки губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

На выставке представлены фотографии Центрального военно-морского музея, Государственного архива кинофотофонодокументов, Центрального музея железнодорожного транспорта, музеев «Дом авиатора», «Кобона. Дорога жизни», «Прорыв блокады Ленинграда» и «Штаб автомобилистов». С экспозицией уже успели познакомиться жители и гости столицы России: в феврале выставку можно было посетить в здании Совета Федерации и одном из выставочных залов Москвы.