Новый портал научит бороться с телефонными и кибермошенниками

«Перезвони Сам» — бесплатный проект, который научит распознавать мошенников и их схемы, а также расскажет об эффективных методах защиты.

На сайте публикуются реальные истории из жизни людей, полезные материалы и инструкции, регулярно проходят тематические мероприятия.

Спикеры — представители МВД, эксперты профильных ведомств, а также бизнесмены.

На сайте также работает Telegram-бот для проверки подозрительных сообщений.

Уже прошедшие вебинары (например, «Как не стать жертвой мошенника? Разбираем истории обманутых людей» или «Как не стать связующим звеном в преступной цепи поневоле?») можно посмотреть в Архиве сайта, ближайший вебинар по теме «Безопасные покупки и продажи в интернете: как избежать мошенничества?» пройдет 20 марта.

Подробнее по ссылке: https://sam.mos.ru/.

Об основах личной информационной безопасности можно также узнать на информационных ресурсах программы кибергигиены: https://www.gosuslugi.ru/cybersecurity