Новый портал научит бороться с телефонными и кибермошенниками
Обучающие онлайн вебинары по самой актуальной теме «Как не стать жертвой мошенников» проходят на онлайн-портале «Перезвони Сам».
«Перезвони Сам» — бесплатный проект, который научит распознавать мошенников и их схемы, а также расскажет об эффективных методах защиты.
На сайте публикуются реальные истории из жизни людей, полезные материалы и инструкции, регулярно проходят тематические мероприятия.
Спикеры — представители МВД, эксперты профильных ведомств, а также бизнесмены.
На сайте также работает Telegram-бот для проверки подозрительных сообщений.
Уже прошедшие вебинары (например, «Как не стать жертвой мошенника? Разбираем истории обманутых людей» или «Как не стать связующим звеном в преступной цепи поневоле?») можно посмотреть в Архиве сайта, ближайший вебинар по теме «Безопасные покупки и продажи в интернете: как избежать мошенничества?» пройдет 20 марта.
Подробнее по ссылке: https://sam.mos.ru/.
Об основах личной информационной безопасности можно также узнать на информационных ресурсах программы кибергигиены: https://www.gosuslugi.ru/cybersecurity