Путин призвал правительство действовать быстро в борьбе с кибермошенничеством

"Ситуация, которую мы обсуждаем, является крайне острой. Ущерб для граждан, а значит и для государства со стороны телефонных интернет-мошенников приобрел просто недопустимые размеры", - заявил Путин на совещании и призвал действовать быстро.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина доложила на совещании о конкретных предложениях в этой сфере. Так, по ее словам, Банк России обсуждает возможность ограничить количество банковских карт на одного человека для борьбы с дропперством. "Эти ограничения не затронут обычных граждан, потому что обычные граждане не открывают по сотне и даже тысячи карт", - сказала она и отметила, что такие меры уже применяются в Казахстане.

Кроме того, ЦБ поддерживает введение уголовной ответственности для дропперов. "Но беда заключается в том, что среди так называемых дропов много подростков, совсем молодых людей, которые даже не отдают себе отчет, во что их втягивают мошенники", - сказала Набиуллина. Чтобы этого избежать, родители подростков в возрасте до 18 лет должны давать согласие на открытие счета и на получение карты ребенком, у них должна быть возможность получать выписки по операциям ребенка. "Уголовную ответственность надо вводить, потому что люди часто не понимают, что они сообщники преступников. Надо разъяснять, потому что там действительно много подростков. Может быть, первое - это предупреждение, но второй случай - должна быть уголовная ответственность, потому что это, правда, помощь в выводе денег", - добавила Набиуллина.

Глава ЦБ также заявила, что все российские банки и операторы связи должны участвовать в обмене данными о мошенниках, а Банк России готов выступить единым "окном" для такого. "Мы считаем, что таким мостиком может стать антифрод- платформа, которую создает правительство, но чтобы обмен был по-настоящему результативным - и банки, и операторы должны быть кровно в нем заинтересованы", - отметила она. Набиуллина подчеркнула, что материальную ответственность за похищенные средства должны нести и банки, и операторы связи.

Глава ЦБ также считает, что банки РФ должны вернуть клиентам похищенные средства, если не смогли обеспечить антивирусную защиту приложений. Так, во второй половине прошлого года начал распространяться вирус типа SpyNote с функциями удаленного доступа к телефону. И, по данным ЦБ, почти половина хищений с банковских карт за последние 6 месяцев совершалась с помощью SpyNote. "Если клиент согласился, а банк оказался не в состоянии защитить приложение от взлома, он должен компенсировать похищенное. Приложение банка, по сути, должно быть таким же надежным, как сейф в кассе банка", - отметила Набиуллина.

Она также заявила о необходимости введения личной ответственности топ-менеджмента банков, в том числе за утечки данных клиентов, которые потом используются мошенниками для адресных атак. "Банки, по нашим данным, не основной канал таких утечек, но все же профильный зампред банка должен своей карьерой отвечать за такие инциденты. И законопроект об этом сейчас рассматривается Государственной думой", - заявила она.

Эффективной оказалась и мера по самозапрету на кредиты. Напомним, что с 1 марта вступил в силу закон, дающий право россиянам устанавливать самозапрет на получение кредитов. Набиуллина сообщила, что за 4 дня такой функцией воспользовались более 3 млн россиян.

В свою очередь вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко заявил, что кабмин предлагает запустить сервис по самозапрету на оформление сим-карт на Госуслугах. Он пояснил, что часто возникают ситуации, когда правоохранительные органы подключаются, начинают разбираться, а получается, что номер телефона фактически украден. Кроме того, по его словам, отдельно стоит задача ввести на портале "Госуслуги" "жизненную ситуацию" "Борьба с мошенничеством". Он отметил, что в "жизненной ситуации" будут собраны все необходимые сервисы, а также справочные материалы, и планируется ввести прохождение обучающих материалов.

Кроме того, у граждан может появиться возможность самозапрета на получение звонков с иностранных номеров и с территории иностранных государств. "Дело в том, что на сегодняшний день большая доля мошеннических звонков осуществляется как с использованием иностранных номеров, так и просто с территории иностранных государств, то есть звонящие находятся за пределами нашей страны. Естественно, и правоохранительным органам сложно с этим разбираться, и отлавливать эти схемы тоже достаточно сложно", - сказал вице-премьер.

Напомним, что правительство РФ 15 февраля внесло в Госдуму законопроект, который содержит в себе около 30 мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством.

Путин уточнил у Григоренко, какие совершенствования нормативно-правовой базы предлагается принять по ее укреплению и в какие сроки для борьбы с мошенничеством. "У нас законопроект сейчас находится в Госдуме. Мы хотим в ближайший месяц принять", - сказал Григоренко.

Путин уточнил, обсуждался ли этот законопроект с депутатами? На что вице-премьер ответил, что идут активные обсуждения в депутатском корпусе и на площадке Совета Федерации. Он выразил надежду, что соответствующий закон может быть принят уже этой весной.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов в своем докладе отметил, что количество IT-преступлений в прошлом году увеличилось на 13%, две трети из них составили хищения, совершаемые с применением социальной инженерии. Для борьбы с интернет-мошенничеством он предложил регламентировать продажу сим-карт через маркетплейсы. Кроме того, по его словам, прокуратура прорабатывает возможность введения лимитов на банковские карты.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложить создать агентство по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству. По словам Бастрыкина, такое агентство может объединить профилактические задачи в данной области, а также всех тех, кто пострадал от подобных преступлений. Кроме того, он предложил учитывать применение искусственного интеллекта при интернет-мошенничестве как отягчающее обстоятельство. "Любопытно - использование искусственного интеллекта как отягчающее обстоятельство", - отметил глава государства, проведя аналогию с определением транспорта как источника повышенной опасности. "Можно подумать", - добавил Путин.

Глава "Народного фронта" Михаил Кузнецов сообщил, что почти 90% россиян сталкивались с телефонными мошенниками, и порядка 10 млн россиян стали их жертвами, потеряв деньги. По его словам, в Народный фронт поступает до 60 тысяч обращений в год с жалобами на телефонных мошенников.

Завершая обсуждение этой темы, Путин призвал реализовать все те меры, которые обсуждались, быстро, "без так называемого "периода охлаждения"". "То есть ждать ничего не нужно, в целом все понятно, нужно только действовать. Я прошу сделать это как можно быстрее, проработать окончательно с депутатами Государственной Думы. Знаю, что они тоже озабочены сложившейся ситуацией в этой сфере и, безусловно, поддерживать, нужно только расставить акценты, поставить точки и завершить эту работу", - сказал он.

Айсель Герейханова, «Российская газета»

Источник фото: t.me/news_kremlin