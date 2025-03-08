Светлана Малашкова: «Дотянуться до мечты»

«Миссис Гатчинский район Classic 2023»

Казалось, неспешная домохозяйка на время отвлеклась от привычных хлопот, но скоро вернется к своим кастрюлькам на уютной кухне.

- Честно говоря, я не люблю готовить. Мне в этом вполне успешно помогает муж, если он не на службе.

- Я слышал, ваш муж сейчас на СВО?

- Виктор был там, но уже вернулся. Он служит в ФСО (Федеральная служба охраны), и да, часто бывает в различных командировках. Сейчас на СВО находится еще один родной мне человек, и мы всей семьей ждем его возвращения.

Элегантный серый брючный костюм, минимум косметики и украшений.

- Вы знаете, почему я раньше не очень любила женские коллективы? Большинство разговоров о шмотках: кто во что одет, кто у какого парикмахера стрижется, у кого какой маникюр и прочее в этом роде. Не мое это…

- Перед нашей встречей я, естественно, собирал необходимую информацию. Вы были депутатом города Гатчины, занимаетесь предпринимательской деятельностью, работаете воспитателем в детском доме. И еще, если не ошибаюсь, имеете титул «Мисс Гатчина 2023»?

- Не «мисс», а «миссис», и не Гатчины, а Гатчинского района, – мягко поправляет Светлана. - Там мне еще была присуждена номинация «Эко-королева 2023». Но это не слишком важно. По-настоящему значительным был один момент. Я очень хотела прочесть со сцены стихотворение Вадима Антоненко. У этого мальчика ДЦП, и он не ходит самостоятельно, но замечательно учится и пишет стихи ... Он мечтал о том, чтобы его стихи прозвучали публично, с большой сцены. Но в 2018-м я не прошла отбор на подобный конкурс красоты. Это стало очень серьезным ударом для меня, я не смогла осуществить мечту ребенка.

- Вы? Не прошли на конкурс красоты?

Мой комплимент, быть может излишне прямолинейный, не произвел на собеседницу никакого впечатления. Ласковая, но снисходительная улыбка. Таким взглядом Королевы одаривают своих приближенных.

- Меня неожиданно попросили рассказать любое стихотворение, и я замешкалась. Просто туман в голове, я просто не была готова. А проблемы с памятью у меня ужасные.

- И на Солнце бывают пятна!

Еще одна мягкая улыбка. На этом игру в комплименты пришлось закончить. Бесполезно. Тем более речь пошла о куда более значимых вещах.

- В 2023-м мне удалось выйти в финал «Миссис Гатчина». И я со сцены, после небольшого своего шоу мыльных пузырей, смогла прочесть стихотворение Вадима, которое он написал еще

8 лет назад. Мне кажется, это единственное стихотворение, которое я смогла запомнить, но, признаюсь, с огромным трудом и после ежедневного повторения в течение двух месяцев. Но я справилась. Сам Вадим уже подрос и мужественно продолжает бороться со своим заболеванием. И в этот день он был в зале.

Светлана недолго перелистывает видео в своем смартфоне.

- Вот, посмотрите.

…Для тех, кто читает нашу газету в интернете, ссылка на видео здесь: https://vk.com/video3386467_456247163 . Для читателей, у которых нет такой возможности, коротко перескажем. Наша героиня в нарядном белом платье демонстрирует на сцене «шоу мыльных пузырей». Рисует невесомыми пузырьками различные фигурки. Они волшебным образом появляются, дрожат и танцуют на ладонях артистки, горят разноцветными огоньками, исчезают. В общем, детишки должны быть в восторге. Но главное начинается потом – на экране идет текст и фото.

«Вадим! – обращается Светлана к кому-то в зале. – Этот номер был для тебя! Я хочу исполнить твою мечту. Рассказать о том, что ты написал восемь лет назад. И чтобы это услышали сотни людей». Из зала раздается голос паренька: «Спасибо!» Аплодисменты присутствующих. Дрожит голос Светланы, когда она читает стихотворение, дрожит камера в руках оператора. От всего этого ощущение неподдельности, искренности чувств и эмоций. Стих мальчишки, теперь уже юноши Вадима Антоненко о мечте стать невероятно богатым банкиром и создать «волшебный фонд, главный фонд над миром», чтобы вылечить, оказать помощь всем детям на Земле».

Чтоб у нас на всей планете

Были счастливы все дети.

Чтобы шли телепрограммы,

Где не плакали бы мамы.

Чтобы каждый телезритель

Добрый был благотворитель

С чутким сердцем и душой,

Вот и справимся с бедой!

Благотворительность

Каждый из нас неоднократно слышал, а то и сам задавал сакраментальный вопрос: «Как это так получается? У нас страна – одна из богатейших в мире, а на операцию детям приходится собирать с миру по нитке?!» Нередко еще добавляется гневное: «Стыд и позор!»

Звучит вроде бы логично. Правда, забывается при этом одно маленькое «но». Благотворительность – это улица с двусторонним движением. Помогая другому, ты прежде всего оказываешь помощь самому себе. Поделился этими мыслями с нашей сегодняшней собеседницей.

- Вы знаете, я никогда не задумывалась об этом. Мне кажется, у меня желание помогать, сострадание – качества врожденные или, во всяком случае, приобретенные в самом раннем детстве. Я долгое время жила на Соборной в доме, где сейчас ломбард. У нас во двор нередко выходила пожилая женщина. Сильно пьющая. Выйдет, сидит на лавочке. Я ей приносила из дома еду. Никто меня не заставлял, родители даже ругали. Таскать из дома продукты, конечно, нехорошо. Да и не модно тогда это было. Лозунг 90-х – «каждый сам за себя».

- Вы родились и выросли в Гатчине?

- Да, как и мои родители. Мама работала сначала простым бухгалтером, потом главным в военной части и на разных предприятиях города. Папа, он больше любил и любит самостоятельность. Свое дело иметь, ни от кого не зависеть. В 90-е бывало нелегко. Однажды я увидела отца плачущим, что для него было крайне нехарактерно. Какие-то бандиты, угрозы. Он не за себя переживал, а за нас с братом и маму. Но он справился с проблемами. У папы железный характер и такая же стойкая воля. Я, наверное, в него пошла. Если мама, как и мой муж, Виктор, осторожны, все тысячу раз взвесят, просчитают самые негативные варианты, то я иду и делаю. Думать буду потом. Иногда мне это боком выходит, но тут уж ничего не поделаешь.

Не женская профессия

- Биография у вас, конечно, хоть в остросюжетный сериал. Тут тебе и детская комната милиции, и работа в уголовном розыске, и конкурсы красоты. Как в милицию-то затянуло?

- С детства мечтала. Может быть, сериалов насмотрелась, может, просто желание помогать людям. Мечтала быть именно оперативным работником в уголовном розыске.

- Но это ведь совсем не женская профессия.

- А я уже говорила. Мне скучновато среди женщин. Сплетни, пересуды. Другое дело – сидишь на дежурстве и вдруг: «Кто на труп в «Мадриде»? – Я!»; «Разбой на Въезде! – Я!» Мечта, а не жизнь.

Смеемся. Представить себе, как это тепличное, во всяком случае, на первый взгляд, создание крутит руки уголовнику, тычет в лицо пистолетом: «Колись, где твой подельник!», было совершенно невозможно. Так, по крайней мере, в сериалах ведут себя «опера». Если же вернуться к реальной жизни, то женщин-оперработников – раз-два и обчелся.

- А я и хотела быть из тех, кто «раз-два и обчелся». В школу милиции поступить у меня не было шансов. Не сдала бы физподготовку, уж бег точно. Но мечта не отпускала. Трудилась на нескольких работах сразу. И кассеты обменивала в видеопрокате, и продавщицей, уборщицей – всего не перечислишь. Благодаря родителям я отучилась на специального психолога и социального педагога. Это дало возможность поступить на работу в инспекцию по делам несовершеннолетних. Все ближе к мечте. Проработала там недолго: больше хотела в мужской коллектив. Раз пять подавала рапорты на переход в уголовный розыск. Сплошные отказы. Мне прямо так и сказали: «Никаких баб в уголовном розыске не будет!» Наконец, купила камуфляжную форму, берцы, пришла с ребятами, знакомыми операми, к начальству, и вместе мы уговорили принять меня на службу.

- Судя по вашим словам, у вас непременно должны были появляться мысли: «Почему я не родилась мальчишкой?»

- Нет, никогда. У меня всегда легко складывались отношения с мужчинами. Если бы я хотела попасть в компанию парней, а меня не пускали бы, то тогда, да, наверное я бы и сожалела. А так и не припомню таких мыслей.

- Как ваш муж отнесся к поступлению на службу в милицию? Или вы еще не были замужем?

- Была. Уже и первый ребенок родился. В 20 лет. А на службу в милицию я пришла в 21. Муж ведь тоже на государственной службе. Так что мы смотрели, как говорится, в одну сторону. У него служебные командировки, дежурства. У меня то же самое. Детьми мои и его родители по большей части занимались.

- Работа в инспекции по делам несовершеннолетних, а затем в УГРО не изменили ваших взглядов на окружающую действительность? Помните, где-то у Высоцкого: «Побудьте день вы в милицейской шкуре, вам жизнь покажется наоборот».

- Мне все нравилось в оперативной работе. Ночные дежурства, на которые меня поначалу не пускали, но я настояла и дежурила, выезды на преступления. Никакой романтики, естественно, но и ничего удивительного.

- С боевым оружием выезжали?

- Разумеется.

- Стреляли?

- Только в тире. Я в школе ходила на стадион «Спартак» в стрелковую секцию. С тех пор и говорила, что с автоматом или винтовкой мне было бы значительно легче управляться. Пистолет – он легкий для меня, а с винтовкой привычнее.

- Вспомните первый выезд на реальное преступление.

- Это был не криминальный случай. Просто первый труп. Ночь, на лавочке сидит человек. Мертвый, как мне сказали коллеги. «Иди, осмотри труп». Я подошла. Мужчина, кажется, смотрит на меня и вдруг выдохнул. Белое облачко пара. Кричу: «Он дышит! Он живой!» Они стоят, смеются. «Чего вы ржете! Вызывайте «скорую»»! Мне говорят: «Это последний выдох. Так бывает. Он давно уже мертв. Успокойся». Постепенно привыкла. Розовые очки, если они и были, спали с глаз, когда меня «ушли» из органов.

- Что случилось?

- Я слишком активно принимала участие в экологической деятельности. В 2014-ом году вместе с неравнодушными жителями города мы создали группу «Эко-Гатчина». Боролись с нефтеперерабатывающим заводом, который сильно загрязнял атмосферу, особенно в микрорайоне «Аэродром», где я жила и живу по сей день. Пошли порочащие меня статьи в прессе, как правило, заказные, например, статья про «эко-опера» в одном известном в стране издании и прочие неприятности. Звонки по ночам, угрозы. Потом люди, которым мешала моя деятельность, решили зайти со стороны руководства УМВД. Вызвали к начальству: «Либо ты закрываешь рот, либо уходи!» Я ушла в отпуск по уходу за ребенком (отпуск до 3-х лет, сыну тогда еще года не исполнилось) со словами, что лучше я буду гулять по городу с чис-тым воздухом со своими здоровыми детьми, чем лежать в гробу от онкологии, но с погонами. В милицию я больше не вернулась.

- Разочарование в мечте?

- Нет. Скорее, в отдельных людях. Если бы меня сейчас спросили: «С твоим нынешним опытом, знаниями, вернись то время и тот коллектив, пошла бы опять в милицию?» Я бы ответила: «Пошла!» Мы реально помогали людям, и я не капельки не жалею о годах, проведенных в милиции и полиции.

- Потом вы внезапно становитесь депутатом.

- Это были очередные и, надеюсь, последние розовые очки. Для меня самой депутатство стало неожиданностью. Да, о Светлане Малашковой уже кое-что знали люди, особенно на «Аэродроме». Я занималась благотворительностью, экологией и детскими домами, но не ожидала, что так много жителей города готовы меня поддержать. Началось все со звонка Сергея Воскресенского. Он тогда был координатором местного отделения ЛДПР. Предложил стать его помощником, мол, вас люди знают и доверяют вам. Вскоре от ЛДПР меня выдвинули на выборы в городской Совет депутатов. Все кандидаты печатали и расклеивали листовки с обещаниями молочных рек и кисельных берегов. Я просто взяла лист А4 и написала кто я, чем занимаюсь, что уже успела сделать. Размножила, разбросала по почтовым ящикам. Уверена была, что все это впустую. Там соперники были сильные. Два избирательных участка располагались во 2-й школе. Я пришла посмотреть, послушать. Каково же было мое удивление, когда то и дело звучала моя фамилия: «Я за ту женщину, что завод вредный закрыла», «за ту, что детям помогает». Это был один из самых приятных моментов в жизни, когда тебе верят и доверяют свой голос. Победила с огромным отрывом.

Сейчас нередко можно услышать: «Не хожу на выборы, потому что это бесполезно. Всё равно подтасуют результаты. От меня ничего не зависит». Поверьте, проверено, что называется, на личном опыте. Если люди придут на избирательные участки, осознавая свою личную ответственность за результат, никакие махинации не помогут.

- Слушаю вас и не могу отделаться от ощущения, что разговариваю с каким-то сверхудачливым человеком, «запрограммированным на успех». Девушка из голливудских фильмов. Но ведь так в жизни не бывает. Как правило, удачи – неудачи, победы – поражения чередуются. Потом, когда обернешься назад, взвесишь – непонятно, чего было больше.

- Взвешивать еще рано, конечно, но «сверхудачливой» я себя назвать точно не могу. Бывали такие моменты, когда совершенно опускались руки. Помню, шла вся эта история с увольнением из милиции, угрозы, заказные статьи, у Виктора умер отец, мой свекор. Все одно к одному. Муж заходит в квартиру, а я сижу в коридоре у стены и реву, не могу остановиться. Полное бессилие и опустошение. Но все же сумела взять себя в руки. Пережила все трудности, точнее, пережили вместе с мужем, детьми, родителями.

С депутатством моим тоже не все гладко получилось. Я избиралась от ЛДПР и должна была, по идее, придерживаться фракционной дисциплины. На одном из совещаний рассматривался вопрос о голосовании по важному вопросу. Всем сказано было голосовать соответствующим образом. Я не согласилась, как раньше бы сказали, «пошла против воли партии». Меня нельзя ставить в жесткие рамки. Пришлось писать заявление о выходе из ЛДПР. Осталась «независимым» депутатом. То есть от меня мало, что зависело. Тем более, потом начался «ковид», за ним СВО. Многое менялось на ходу.

Мои «розовые» представления о деятельности депутата тоже исчезли. Полномочий депутата далеко не всегда хватало для реальной помощи людям. И знаете, что еще стало неприятным открытием? Некоторые даже близкие знакомые, коллеги отвернулись от меня. Так уж сложилось в нашем обществе, что само слово «депутат», неважно, какого уровня, несет в себе негативную коннотацию. Что-то вроде «продалась власти» и тому подобное. Много зависти, неприкрытой злобы. Хотя чему тут, собственно, завидовать?

- Подождите. Но, например, мой личный опыт свидетельствует, что обращение к депутату твоего района позволяет решить насущные проблемы. Хотя бы в том, что касается благоустройства, детских площадок во дворе.

- Что самое интересное и неожиданное, таких конкретных вопросов за годы депутатства я лично получила не больше десятка. Еще говорила: «Неужели у нас на «Аэродроме» все так благополучно, что люди не обращаются к своему депутату за помощью?»

- То есть где-то в цепочке взаимодействия «депутат-избиратель» происходит сбой? Или наши люди слишком инертны?

- Наверное, и то, и другое. Может быть, мы недостаточно информируем население о возможностях депутатов. Вот пример, у каждого депутата есть часы личного приема граждан. Меня знали как экоактивиста и шли, понятное дело, с жалобами и возмущением по поводу свалки, запаха, где моих депутатских полномочий явно недостаточно. Либо с общими вопросами неправильного мироустройства, которые я тем более не в состоянии решить. К исходу депутатского срока я окончательно поняла, что не совсем мое это дело. Вне рамок депутатского корпуса я могу быть куда более полезной людям.

Благотворительность. Десятую часть от своей предпринимательской деятельность я обязательно отдаю на благие дела в различные фонды. Работа воспитателем в Сиверском детском доме, живой, непосредственный контакт с детьми – сейчас это мое, мне нужна как будто передышка.

- Тяжелый вопрос. Некоторое время назад я тоже занимался проблемами детских домов. Знаком с ужасающей статистикой. Из десяти воспитанников после выхода в «свободную жизнь» четверо – смерть от алкоголя и наркотиков, четверо – тюрьма, один – самоубийство, и только один выживает, становится «нормальным» членом общества. Руки не опускаются после таких цифр? Нет ощущения, что всё бесполезно?

- Вы правильно говорите, 4-4-1-1, так и было. Сейчас ситуация выглядит несколько лучше. Это я вам как работник детского дома говорю, хоть и тружусь там менее года. Но я давно изучаю этот вопрос.

Да, самый трудный период, это переход из «аквариумной» жизни, когда за тебя все решают воспитатели, в самостоятельную жизнь. Мы много занимаемся профориентацией подростков. Они должны уже что-то уметь и знать задолго до выпуска из детдома. Отслеживаем их судьбы, устраиваем в учебные заведения. Но! Даже если выживает один, как вы говорите, то почему нужно опускать руки? Вот именно для него и стоит жить, работать. Даже если так, повторяю. Жить и работать.

Я заранее знаю, что моя главная мечта жизни неосуществима. Работаю уже 8 лет в сетевой компании со своим благотворительным фондом, и вся ее благотворительная деятельность направлена на поддержку семей, готовых распасться по тем или иным причинам. Способствуем усыновлению детей. То есть ликвидации детских домов – того места, где я еще сейчас работаю. В идеале сделать так, чтобы их вообще не было. Невозможно, скажете вы. Да. И я отдаю себе в этом отчет. Но работать в этом направлении необходимо.

Всегда на нашей планете будут болеть дети, будут оставаться без родителей. Но на то мы и взрослые самостоятельные люди, чтобы им помочь. Иначе зачем жить? В мире существуют как круговорот зла, когда один нехороший поступок влечет за собой другой и так до бесконечности. Но так же существует круговорот добра. Я не просто верю в это, я знаю, что он есть. И каждый из нас может стать его участником. Совершите одно маленькое доброе дело, за ним потянуться другие. Нужно только начать.

Как-то незаметно наш разговор от конкурсов красоты и «шоу мыльных пузырей» перешел к проблемам насущным, болезненным, иногда даже трагическим. И лицо моей собеседницы изменилось. Исчезла рассеянность, взгляд приобрел твердость, четкая, продуманная речь. Она верит в то, о чем говорит. В ней все еще сидит та маленькая мечтательная девочка, что хотела изменить весь мир. Годы, опыт сделали свое. Розовые очки разбились, но мечта осталась.

- Не бойтесь о своих мечтах говорить вслух и работать над их исполнением. И не бойтесь исполнять чужие. Даже если не удастся сделать это полностью, но вы хотя бы попробуете. Иначе зачем жить?

Беседовал Андрей Павленко