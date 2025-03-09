Где отключат свет в Гатчинском районе 10 марта

Угадать в этой высокой красивой женщине героиню нескольких скандальных историй, о которых знает или по крайней мере слышала добрая половина Гатчины, активную участницу разнообразных общественных движений было нелегко. Негромкий голос, рассеянный взгляд, мягкая улыбка. Сходилось всё: время встречи, место – не совпадал только сложившийся в интернете образ нашей сегодняшней собеседницы с женщиной, что приветливо протянула руку вашему корреспонденту: «Вы из «Гатчинской правды»? Я – Светлана Малашкова, можем пообщаться. У меня есть немного свободного времени».