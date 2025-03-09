Где отключат свет в Гатчинском районе 10 марта
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 10 марта 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
10.03.2025 с 10:00 до 16:30
Вырицкое поселение:
д. Мины, ул. Краснофлотская.
10.03.2025 с 10:00 до 17:20
Таицкое поселение:
д. Тихвинка (частично).
10.03.25 с 09:00 до 17:20
Веревское поселение:
д. Вайя (вдоль Киевского шоссе).
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