Гатчинцы на большом съезде моржей

Всероссийский фестиваль зимнего плавания «Кубок Большой Невы» проходил в Петербурге уже в девятый раз. Этот крупнейший старт по зимнему плаванию в нашей стране давно уже называют «съездом моржей». В этом году это неформальное звание получило официальное подтверждение - «Кубок Большой Невы» включили в 4‑й этап Кубка России, который проводит Федерация зимнего плавания страны.

Официальные спортивные сборные команды субъектов РФ съехались в Петербург, чтобы побороться за выход в финал Кубка России, а любители, чтобы в очередной раз испытать себя.

Спортсмены из 38 регионов страны, а также Азербайджана и Колумбии соревновались на шести дорожках в 25-метровом бассейне. Он был вырезан изо льда на Гребном канале. Температура воды не превышала одного градуса.

Всего в фестивале зимнего плавания, который проходил с 28 февраля по 2 марта, приняли участие 445 пловцов, а том числе любители зимнего плавания из города Гатчины. Наши спортсмены продемонстрировали хорошую подготовку, волю к победе и в результате вошли в десятку сильнейших сразу в нескольких дисциплинах.

Призером соревнований стала Александра Шагарова. Она заняла 2 место в морж-забеге на 3 км и 25 метров любым стилем, а также стала пятой на дистанции 25 метров вольным стилем.

Кирилл Цветков занял 6 место на дистанции 100 метров вольным стилем и 10 место на дистанции 25 метров вольным стилем.

Дмитрий Травкин занял 8 место на дистанции 25 метров вольным стилем и на дистанции 50 метром брассом.

Александр Малинин занял 8 место на дистанции 25 метров вольным стилем.

Владлена Новицкая на дистанции 25 метров вольным стилем заняла 9 место.

Подготовила Татьяна Можаева