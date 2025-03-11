Ленобласть развивает сотрудничество с Индией

«Перед Ленинградской областью стоит задача расширения нашего экономического сотрудничества с компаниями из Индии. Ленинградская область закупает в Индии чай и кофе, поставляет туда поташную продукцию. По итогам бизнес-миссии в Индию и нашего традиционного форума БРИФ, мы видим интерес индийских компаний к другим направлениям сотрудничества — в судостроении, переработке шин, производстве лекарств», — отметил губернатор Ленинградской области.

Глава региона поблагодарил индийскую сторону за участие в торжествах по случаю 150-летия всемирно известного художника, философа, исследователя и путешественника Николая Константиновича Рериха, чья фигура объединяет Россию и Индию.

Генеральный консул Республики Индии Нилам Рани сообщила о предстоящем летом этого года визите большой делегации индийских компаний, а также делегации туроператоров из Индии, и выразила надежду, что они смогут провести полезные переговоры с потенциальными партнерами из Ленинградской области.

Госпожа Рани также поблагодарила Александра Дрозденко за поддержку мероприятий Международного дня йоги, которые ежегодно проходят в Ленинградской области. В планах сторон — организация фестиваля индийского кино и налаживание прямых контактов Ленобласти с партнерскими регионами в Индии.

Нилам Рани проинформировала о проведении в Индии Глобального саммита аудио-визуальных искусств и медиа индустрии (Индия впервые проводит подобный саммит), который соберет представителей киноиндустрии, создателей контента со всего мира, и в рамках которого будут организованы двусторонние встречи представителей бизнеса. Делегации Ленинградской области также приглашены к участию в работе саммита.