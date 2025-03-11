Время действовать: прием заявок на всероссийский конкурс школьных родительских комитетов продлен до 21 марта

Школы из 89 регионов страны уже направили свои проекты по развитию воспитательного пространства. Прием заявок продлен, чтобы охватить как можно больше интересных инициатив.

Повысить шансы на успех родительским комитетам поможет новый онлайн-курс на платформе Знание.Академия «Родительская инициатива: учимся создавать проекты». Он призван содействовать в создании конкурентоспособного проекта: корректно сформулировать цели и ожидаемые результаты, сформировать смету расходов, распределить ключевые роли в команде и привлечь ресурсы.

Напомним, на первый конкурс свои проекты по развитию воспитательного пространства подали более пяти тысяч школ. Победителями стали 200 родительских комитетов из 78 регионов страны, они получили порядка 160 миллионов рублей на реализацию своих инициатив.

У участников второго сезона еще больше шансов на победу — планируется наградить в четыре раза больше родительских комитетов, на их инициативы выделят порядка 700 миллионов рублей.

В новом сезоне конкурса сохранены тематические направления, в рамках которых родительским комитетам предстоит разработать проекты, — это гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, физическое, трудовое, экологическое, эстетическое воспитание и научное познание.

В 2025 году победителями конкурса смогут стать около 800 школ, для них предусмотрено три категории призового фонда: до 500 тыс., до 1 млн и до 2 млн рублей. Победителей объявят на заседании Всероссийского родительского комитета, которое пройдет в мае.

Сам конкурс был анонсирован на первом заседании Всероссийского родительского комитета в сентябре 2024 года. На нем Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко заявил, что Президент РФ поручил выделить на реализацию родительских инициатив из резервного фонда 1 миллиард рублей.