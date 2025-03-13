Арестованы наркосбытчики-гастролёры

7 марта некие лица приобрели наркотическое средство общей массой около 8 граммов, расфасовали и разложили в укромных местах для дальнейшего сбыта. Однако не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам: закладки с наркотиками были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции в Сусанинском поселении.

Следователем УМВД России по Гатчинскому району было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ и статье 30 УК РФ: покушение на сбыл наркотических средств организованной группой в крупном размере. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, работая по «горячим следам», сотрудники гатчинского уголовного розыска и Вырицкого отдела полиции задержали по подозрению в совершении данного преступления двоих жителей Московской области: 28-леттнего Дмитрия К. и 27-летнего Станислава Е., оба не работающие, не судимые, помещены в изолятор временного содержания.