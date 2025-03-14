Дружба пяти народов – в одной бригаде

«Очень ответственный, – характеризует его исполнительный директор автопарка Алексей Торхов. – Даже в отпуске следит за выпуском своих маршрутов. У него всегда высокие показатели исполнения и четкое понимание требований к работе в нашей отрасли».

«Я не могу не оправдать доверие пассажиров и руководства», – коротко поясняет сам Улугбек.

Почти 13 лет назад он переехал с семьей из Алтая в Санкт-Петербург: вслед за старшим сыном, который поступил в петербургский вуз.

«Я-то сам учился не очень, а вот сыновья у меня учатся хорошо», – гордо отмечает водитель.

Сейчас все трое детей живут недалеко от родителей. Старший сын вернулся с СВО – воевал 2,5 года, комиссован после трех ранений. У него уже своя семья: жена и маленькая дочка. А двое других сыновей недавно получили высшее образование.

«Здесь, в Петербурге и Ленобласти, очень хорошие, добрые люди, – говорит Улугбек. – Я во многих городах работал – есть с чем сравнить. Наверное, поэтому и сложилась у нас отличная бригада. В ней около 40 водителей пяти национальностей, и при этом мы хорошо друг друга понимаем. Вот, например, у каждого есть свои важные праздники: для нас – исламские, для русских и украинцев – Новый год, Рождество. В эти дни мы, конечно, подменяем друг друга на линии. Уважаем мнение и обычаи каждого, поэтому и работаем без сбоев».

НТА благодарит Улугбека Мирзакаюмова за хорошо организованную, слаженную работу бригады, а также за профессионализм и ответственное отношение к труду! Гордимся нашей сплоченной командой!

Пресс-служба НТА