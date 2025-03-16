Проект Президентской библиотеки «Россия в лицах»: изобретатель радио Александр Степанович Попов

На портале Президентской библиотеки формируется и постоянно пополняется электронная коллекция «Россия в лицах» , которая содержит биографические и иллюстративные материалы о выдающихся российских государственных, политических, военных, общественных и церковных деятелях, деятелях науки, культуры и искусства. Александру Попову посвящена отдельная подборка в разделе «Деятели науки. Учёные, педагоги, изобретатели» .

Будущий создатель радио родился в рабочем посёлке Турьинские Рудники Пермской губернии (сейчас г. Краснотурьинск Свердловской области) в семье священника, в которой он был седьмым ребёнком.

В издании «Александр Степанович Попов» (1945) цикла «Великие люди русского народа» о первых годах жизни будущего изобретателя сообщается: «В детстве Александр любил бродить по руднику и часами наблюдал, как добывают руду. Часто заглядывал он в механическую мастерскую и, не отрываясь, смотрел на работу станков. Особенно полюбил мальчик управителя рудников – Николая Осиповича Куксинского. Куксинский рассказывал ему об устройстве станков, механизмов. Александр слушал эти увлекательные рассказы, в своих мечтах он видел новые, ещё небывалые чудесные машины и ему страстно хотелось стать творцом этих машин».

В семье поддерживали рано проявившуюся в мальчике страсть к изобретательству, Александр постоянно что-нибудь мастерил: «Однажды сделал на ручейке запруду и соорудил водяную мельницу. Как-то раз в доме Куксинского впервые в жизни увидел электрический звонок. Эта новинка поразила будущего электротехника, и он не мог успокоиться, пока не сделал такой же звонок. Даже гальваническую батарейку смастерил из бутылок с отбитым горлышком. Это была его первая конструкторская работа», – читаем в вышеупомянутой книге «Александр Степанович Попов» .

Начальное образование мальчик получил в Далматовском духовном училище для детей священнослужителей, затем окончил Екатеринбургское духовное училище и поступил в Пермскую духовную семинарию.

В 1877 году Попов успешно сдал вступительные экзамены на физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета, который окончил в 1882 году, защитив диссертацию «О принципах магнитно- и динамоэлектрических машин постоянного тока».

Проследить весь жизненный путь прославленного изобретателя, подробнее узнать о его творческой и научной деятельности пользователям портала Президентской библиотеки поможет сборник документов « А. С. Попов» (1945), представленный в электронной коллекции «Россия в лицах» . В сборник включены материалы, относящиеся к студенческим годам Попова, а также характеризующие его профессорско-преподавательскую деятельность, отдельные труды изобретателя, его доклады, статьи и письма. В издании опубликованы многочисленные архивные документы: донесения, рапорты и отчёты в Морской технический комитет, Главный морской штаб, Управление кораблестроения и снабжения флота об изобретении радио, испытаниях первых приборов беспроволочного телеграфа и практическом введении нового средства связи на кораблях.