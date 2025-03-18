Просветителей Ленобласти приглашают на юбилейный сезон проекта Знание.Премия

Церемония награждения лауреатов предыдущего – четвертого – сезона прошла в конце февраля в Национальном центре «Россия». К гостям и участникам обратился председатель Наблюдательного совета Общества «Знание» Сергей Кириенко. Он отметил, что людей, несущих знания и правду, становится все больше, а их авторитет в обществе растет.

«За несколько лет количество участников Знание.Премия выросло в шесть раз. В этом сезоне среди номинантов – представители 56 стран мира и почти всех континентов, не участвуют только Австралия и Антарктида», — подчеркнул Сергей Кириенко.

На церемонии был дан старт приему заявок в рамках нового сезона просветительской награды.

В пятом сезоне Знание.Премия будет вручаться в 18 номинациях, включая несколько новых. Так, специально к Году защитника Отечества, объявленному указом Президента РФ, была учреждена номинация «За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества». В 2025 году главная просветительская награда также впервые будет вручена в номинации «За вклад в сохранение традиционных ценностей».

Номинация «За вклад в просвещение в сфере “История и политика”» объединит просветителей и проекты, которые способствуют популяризации знаний в профильных областях, а номинация «За вклад в просвещение в сфере “Обучение и наставничество”» – тех, кто стремится развивать культуру обучения и наставничества, создавать условия для передачи знаний, навыков и опыта между поколениями.

Номинации «За просветительскую деятельность в школе», «За просветительскую деятельность в университете», «За просветительскую деятельность в системе среднего профессионального образования» и «Советник – просветитель» будут преобразованы в одну номинацию – «За просветительскую деятельность в образовательной организации».

Более того, в рамках Знание.Премия впервые пройдет региональный этап, благодаря которому просветительские проекты и просветителей отметят на уровне субъектов.