Просветителей Ленобласти приглашают на юбилейный сезон проекта Знание.Премия
Российское общество «Знание» запустило пятый сезон главной просветительской награды страны Знание.Премия. Заявки принимаются до сентября на официальном сайте организации. Регистрировать можно себя, проекты и других людей, которые внесли значительный вклад в просвещение в 2024–2025 годах.
Церемония награждения лауреатов предыдущего – четвертого – сезона прошла в конце февраля в Национальном центре «Россия». К гостям и участникам обратился председатель Наблюдательного совета Общества «Знание» Сергей Кириенко. Он отметил, что людей, несущих знания и правду, становится все больше, а их авторитет в обществе растет.
«За несколько лет количество участников Знание.Премия выросло в шесть раз. В этом сезоне среди номинантов – представители 56 стран мира и почти всех континентов, не участвуют только Австралия и Антарктида», — подчеркнул Сергей Кириенко.
На церемонии был дан старт приему заявок в рамках нового сезона просветительской награды.
В пятом сезоне Знание.Премия будет вручаться в 18 номинациях, включая несколько новых. Так, специально к Году защитника Отечества, объявленному указом Президента РФ, была учреждена номинация «За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества». В 2025 году главная просветительская награда также впервые будет вручена в номинации «За вклад в сохранение традиционных ценностей».
Номинация «За вклад в просвещение в сфере “История и политика”» объединит просветителей и проекты, которые способствуют популяризации знаний в профильных областях, а номинация «За вклад в просвещение в сфере “Обучение и наставничество”» – тех, кто стремится развивать культуру обучения и наставничества, создавать условия для передачи знаний, навыков и опыта между поколениями.
Номинации «За просветительскую деятельность в школе», «За просветительскую деятельность в университете», «За просветительскую деятельность в системе среднего профессионального образования» и «Советник – просветитель» будут преобразованы в одну номинацию – «За просветительскую деятельность в образовательной организации».
Более того, в рамках Знание.Премия впервые пройдет региональный этап, благодаря которому просветительские проекты и просветителей отметят на уровне субъектов.