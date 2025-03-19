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Кто останется без света 20 марта в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 20 марта 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики:  ЖКХ

20.03.25 с 10.00 до 17.00

Пудостьское поселение:

п. Терволово       

 

20.03.2025 с 10:00 до 17:00

Большеколпанское поселение:

д. Вопша частично