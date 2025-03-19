Кто останется без света 20 марта в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 20 марта 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
Рубрики: ЖКХ
20.03.25 с 10.00 до 17.00
Пудостьское поселение:
п. Терволово
20.03.2025 с 10:00 до 17:00
Большеколпанское поселение:
д. Вопша частично
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