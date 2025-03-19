Кто останется без света 20 марта в Гатчинском районе

Сколько домашних питомцев можно содержать в обычной городской квартире – без ущерба для физического и психического здоровья хозяина, соседей и самих животных? Однозначного ответа, согласно Российскому законодательству, на этот вопрос нет, но есть некие нормы и здравый смысл. С последним даже сложнее, чем с нормами.