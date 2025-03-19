Новые рекорды коммунарских легкоатлетов

Победителями соревнований стали: Вересова Анжелика (бег 60 м и 60 м с барьерами), Болотин Виталий (бег 60 м), Гарилевич Валерия (бег 60 м), Антипов Ярослав (прыжки в высоту), Клементьев Дмитрий (прыжки в длину), Самсонов Дмитрий (бег 60 м с барьерами).

Второе место завоевали: Ефремов Иван (бег 400 м), Козырев Егор и Клементьев Дмитрий (толкание ядра), Антипов Ярослав (прыжки в длину), Щербанюк Илария (бег 60 м с барьерами).

На третью ступень пьедестала почета поднялись: Красавцева Анастасия (бег 400 м), Дроздова Алена (толкание ядра), Щербанюк Илария (бег 60 м), Гарилевич Валерия (прыжок в высоту).

Поздравляем всех ребят с успешным выступлением и установлением личных рекордов. Особенно хочется отметить Антипова Ярослава с выполнением норматива I взрослого разряда и установлением личного рекорда в прыжках в высоту – 1 м 91 см!

Поздравляем тренеров-преподавателей: М.М. Никитину, С.Е. Быняеву и В.Н. Сергачева.