Без срока давности

Разбирательство о бомбардировке и пулеметном обстреле с немецких самолетов на станции Лычково состава с ленинградскими детьми состоялось 20 марта в Великом Новгороде, в областном суде. В этот раз судьи заслушали показания свидетелей и экспертов. Окончательное решение по делу будет вынесено 31 марта.

Ирина Алексеевна Зимнева, свидетель тех событий:

– Когда началась война, мама меня отправила в эвакуацию из Ленинграда и дала с со бой куклу, которая спасла мне жизнь. На железнодорожной станции Лычково эшелон с детьми остановился, чтобы покормить ребят и принять еще с ближайших населенных пунктов. При посадке детей немцы налетели на эшелон и начали бомбить, а тех, что пытались спастись и сбежать, расстреливали из пулеметов прямо из самолетов. Как отмечают выжившие сестры, гитлеровцы ухмылялись, когда дела ли это. Уцелевших детей по везли дальше в эвакуацию в Кировскую и Ярославскую области. Раненых вернули в Ленинград. На второй день, когда стали разбирать то, что осталось от эшелона, меня и нашли. Мальчик увидел под завалами и трупами красивую куклу и решил, что она уже не нужна тому ребенку, которому принадлежала. Он захотел взять ее для своей сестры – потянул игрушку, но детская рука крепко держа ла дорогую вещь, тогда он и понял, что ребенок под завалами жив. После этого меня вернули маме в Ленинград, и она сказала: «Больше я тебя никуда не отдам, умирать – так вместе».

Владимир Грачев, обвинитель, участник Великой Отечественной войны:

– Подобные судебные заседания нужны для того, чтобы окончательно поставить точку над всеми фактами злодеяний. И для истории, и для социологии, и для политики. Потому что на сегодняшний день форму националистской пропаганды шовинизма вновь поднимают в государствах Европы, в частности, на Украине. Потому на до предупредить новое поколение граждан и России, и Европы, и в целом мира, что такое геноцид, какие формы использовались в то время. В частности, в Курской области, опять тот же открытый геноцид, который применяли фашисты в 1941 году, вновь он применяется на более высоком уровне, более изощренными методами.

Дмитрий Сорокин, председатель Санкт-Петербургского регионального общественного движения «Русско-Молдавский Центр Дружбы и Сотрудничества»:

– Победа у нас, нашего российского межнационального и межконфессионального народа, одна на всех. Что касается процесса, я считаю, что это новгородский Нюрнберг. Здесь прокуроры новгородской прокуратуры проделали большую работу, подняли материалы архивов, по смотрели, какой был геноцид со стороны фашистов. Сейчас это как раз в параллелях, которые проходят с СВО. Поэтому я считаю, что фашисты, которые 80 лет на зад были, и фашисты, которые сейчас на нашей русской земле, должны знать, что срока давности геноцида нет. Закон настигнет любого фашиста, каждого, кто уничтожает людей.

Материал подготовила Виктория КОВЕНЬКОВА

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