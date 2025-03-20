Ленобласть готова к посевной

Подготовка сезонных сельскохозяйственных полевых работ и поддержка ленинградских аграриев были в фокусе внимания отраслевого штаба под председательством губернатора Александра Дрозденко.

«Готовность региона к посевной оценивается как высокая. Правительством России перед нами поставлены задачи по продовольственной безопасности — увеличение производства картофеля, овощей, зерна и рапса. В прошлом году у нас был хороший прирост по всем этим позициям, особенно по заготовке кормов. Для выполнения этих задач в 2025 году принято решение об увеличении на 510 млн рублей общего размера господдержки областного АПК. Деньги будут доведены до начала посевной», — отметил Александр Дрозденко.

В поля аграрии должны выйти в первой декаде апреля. К началу посевных работ им будет перечислено 1,7 млрд рублей господдержки. Это позволит в полном объеме обеспечить хозяйства семенами, удобрениями, средствами защиты растений и горюче-смазочными материалами. Общий объем областной поддержки на этот год составит 2,1 млрд рублей на растениеводство и 1,8 млрд рублей на животноводство.