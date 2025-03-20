В деревне Грязно - газ!

«Ленобласть планомерно реализует президентскую программу догазификации. Потенциал подключения в регионе — 75 тысяч частных домов, это цифра постоянно растет благодаря развитию индивидуального жилищного строительства. Газовики заключили с жителями почти 46 тысяч договоров на догазификацию — бесплатное подведение сетей по президентской программе. Построено 38557 газопроводов к участкам жителей, газ подключен уже в 16215 домах, работа продолжается ежедневно», — рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.

Суммарная протяженность газопроводов в Грязно — 1,4 км.

Жители могут подать заявки на догазификацию на портале Единого оператора газификации (connectgas.ru), на сайте «Газпром газораспределение Ленинградская область» (https://gazprom-lenobl.ru/), на портале Госуслуги, в Единых центрах предоставления услуг в Санкт-Петербурге и филиалах компании.

До границ земельного участка жителей газопроводы проводят бесплатно, на работы внутри дома и участка правительством Ленинградской области установлены субсидии из регионального бюджета. Максимальный размер на один дом составляет 300 тыс. рублей при подключении газа ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам, 201 тыс. рублей – льготным категориям граждан, среди которых — пенсионеры, многодетные семьи, участники СВО и их семьи, 180 тыс. рублей — остальным собственникам домов.