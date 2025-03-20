В Мельничном лесу найден краснокнижный лишайник

Acrocordia cavata (акрокордия выдолбленная) – так по-латински звучит название этого неприметного лишайника, включенного в Красную книгу Ленинградской области. История этой удивительной находки такова. Вырицкий краевед Андрей Степанов обнаружил в Мельничном лесу в Вырице лишайник, который по ряду признаков походил на уникальный лишайник «пельтигера перепончатая».

- Я хотел удостовериться, что найденная мной пельтигера – краснокнижная, для чего и решил пригласить в Вырицу ученых, – рассказывает Андрей Степанов. – Осенью 2023 года в Мельничный лес приехали специалисты по лишайникам Д.Е. Гимельбрант и И.С. Степанчикова. Для меня это был уникальный шанс – наблюдать за действиями ученых непосредственно в живой природе. Это было просто потрясающе – видеть, как они обследуют лес, практически как детективы!

Как оказалось, найденная краеведом пельтигера не занесена в Красную книгу. Зато ученые выявили другой краснокнижный лишайник и еще два других редких лишайника, которые являются индикаторными видами. Это лишайники Gyalecta truncigena и Cladonia norvegica.

Как отмечают ученые БИН РАН в Заключении по результатам обследования, найденные лишайники относятся к специализированным видам биологически ценных лесов на Северо-Западе Европейской России. Иными словами, нахождение этих видов лишайников в Мельничном лесу свидетельствует о сложившейся в нем здоровой экосистеме и, соответственно, высокой природоохранной ценности этого леса.

По мнению биологов, на этой территории могут быть найдены охраняемые виды из других таксономических групп. Для этого необходимо провести комплексное экологическое обследование территории Мельничного леса.

Как говорит Андрей Степанов, проблема заключается в том, что до комплексного обследования дело может просто не дойти.

- К сожалению, уникальный городской Мельничный лес в Вырице находится на грани уничтожения, – отмечает Андрей Степанов. - Он уже размежеван на участки, которые в том числе находятся в месте произрастания краснокнижного лишайника. Уже начались вырубки в Мельничном лесу, связанные с прокладкой дорог.

Между тем, как отмечается в Заключении ученых БИН РАН, «согласно Красной книге Ленинградской области (2018), для сохранения популяций вида необходимы мероприятия по защите его местообитаний от любых видов рубок леса, строительства, нарушения гидрологического режима».

Мельничный лес – лесная жемчужина Вырицы. Его называют «легкими Вырицы», придающими ее воздуху характерную свежесть и аромат. Это часть зеленой зоны поселка, его зеленый защитный рубеж от западных ветров и неблагоприятных воздействий. Благодаря тому, что этот лес на несколько десятилетий оказался вне сферы хозяйственной деятельности, в нем сформировалась уникальнейшая лесная экосистема. А еще это последний вырицкий лес, который находится на территории поселка, что само по себе уже большая редкость по нынешним временам.

Эта территория является рекреационной зоной с уникальным природным ландшафтом: здесь имеются старовозрастные деревья, болотистые участки, бассейны нескольких ручьев, впадающих в реку Оредеж.

- Мельничный лес – уникальный, – напоминает Андрей Степанов. - В нем есть деревья, которым не менее 120 лет. Более ста лет потребовалось природе, чтобы вырос этот лес, уникальность которого доказана в том числе и учеными. И мы можем утратить его за всего несколько лет активной вырубки и застройки. Принесет ли это благо природе, местным жителям и гостям Вырицы? Твердый ответ на этот вопрос – нет!

Как считает Андрей Степанов, в связи со всем вышесказанным правильным решением было бы приостановить на территории Мельничного леса любые работы по его освоению под застройку и последовать рекомендации ученых БИН РАН – провести там комплексное экологическое обследование, чтобы получить полноценную оценку его природоохранной ценности. Как знать, сколько еще краснокнижных видов там обитает?

На вопрос жителей о законности начавшихся вырубок в Вырицком территориальном управлении администрации Гатчинского округа сообщили, что согласно Генеральному плану Вырицкого городского поселения, утвержденного в 2014 году, указанный участок относится к категории «земли населенных пунктов» и не имеет отношения к городским лесам и зонам озеленения. Далее подчеркнули, что «на территории Вырицкого поселения реликтовых лесов не установлено», и отметили, что «земельный участок проходит расчистку от древесной растительности с целью развития транспортной сети (последующему строительству проезда) и отображен в графической части Правил землепользования и застройки Вырицкого городского поселения».

Юлия Лысанюк