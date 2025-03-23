Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 24 марта

Весна вскрывает все, что было спрятано под снегом, и дворникам опять прибавляется работы. Но, к сожалению, не прибавляется самих дворников – тем ценнее труд каждого, кто следит за порядком на гатчинских улицах. Сотрудники Управления благоустройства и дорожного хозяйства стараются без промедления реагировать на обращения жителей – если не заметили специалисты, граждане всегда подскажут, где что убрать.