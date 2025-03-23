Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 24 марта
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 24 марта 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
24.03.25 с 10:00 до 17:00
Пудостьское ТУ:
д. Малое Рейзино.
24.03.2025 с 10:00 до 18:00
Большеколпанское ТУ:
д. Большие Колпаны.
24.03.2025 с 10:00 до 17:00
Сусанинское ТУ:
д. Мыза.
24.03.2025 с 10:00 до 17:00
Кобринское ТУ:
д. Пижма.
24.03.2025 с 10:00 до 18:00
Веревское ТУ:
д. Зайцево,
д. Дони,
тер. СНТ Дони.
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