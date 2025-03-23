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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 24 марта

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 24 марта 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

24.03.25 с 10:00 до 17:00

Пудостьское ТУ:

д. Малое Рейзино.       

 

24.03.2025 с 10:00 до 18:00

Большеколпанское ТУ:

д. Большие Колпаны.

 

24.03.2025 с 10:00 до 17:00

Сусанинское ТУ:

д. Мыза.

 

24.03.2025 с 10:00 до 17:00

Кобринское ТУ:

д. Пижма.

 

24.03.2025 с 10:00 до 18:00

Веревское ТУ:

д. Зайцево,

д. Дони,

тер. СНТ Дони.