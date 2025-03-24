«Диктант ЖКХ» — проверь себя и стань увереннее в вопросах ЖКХ»
Проверить себя в знании системы ЖКХ, а также улучшить свои знания о правах и обязанностях управляющих компаний и коммунальных предприятий поможет Вторая Всероссийская просветительская акция «Диктант ЖКХ» партпроекта «Единой России» «Школа ЖКХ». Акция стартовала 20 марта при поддержке Минстроя России и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.
Рубрики: ЖКХ
Участникам предлагается ответить на 25 вопросов за 25 минут на сайте «Школа ЖКХ» https://life.er.ru/dictation. Те, кто даст 20 и более правильных ответов, получат именной сертификат!
«Уровень знаний в сфере ЖКХ напрямую влияет на качество жизни каждого из нас. «Диктант ЖКХ» — это шанс проверить себя, восполнить пробелы и стать увереннее в вопросах, с которыми мы сталкиваемся каждый день», — подчеркнул координатор федерального партийного проекта «Единой России» «Школа ЖКХ» в Ленинградской области Евгений Смирнов.
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