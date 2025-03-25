Ленобласть поможет книгами школе в Донецкой области
Благотворительную акцию «Подари книгу Горловке!» проводит музейный комплекс «Дом авиаторов» с 1 по 5 апреля.
Рубрики: Общество
Акция поможет пополнить фонд библиотеки школы № 42 города Горловки Донецкой области. В 2022 года школа оказалась под огнём украинской артиллерии, но ученики и учителя в сложных условиях продолжают образовательный процесс.
Для участия в акции можно принести как новые, так и купленные ранее издания об истории Ленинградской области и Санкт-Петербурга и на другие интересные темы по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 40.
Подробная информация в сообществе музея: https://vk.com/wall-229038652_82
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