Ленобласть поможет книгами школе в Донецкой области

Акция поможет пополнить фонд библиотеки школы № 42 города Горловки Донецкой области. В 2022 года школа оказалась под огнём украинской артиллерии, но ученики и учителя в сложных условиях продолжают образовательный процесс.

Для участия в акции можно принести как новые, так и купленные ранее издания об истории Ленинградской области и Санкт-Петербурга и на другие интересные темы по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 40.

Подробная информация в сообществе музея: https://vk.com/wall-229038652_82