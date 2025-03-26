Кабмин утвердил Стратегию действий в сфере семейной и демографической политики

Премьер-министр подчеркнул, что Правительство продолжит повышать качество и доступность медицинской помощи с акцентом на укрепление системы охраны материнства и детства, а также профилактику заболеваний.

«При разработке стратегии мы учитывали особенности ситуации, в которой находится РФ и задачи, которые будут реализовываться в достаточном сложном положении, когда количество женщин, которые находятся в репродуктивном возрасте, будет снижаться до 2046 года», — рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Она уточнила, что Стратегия будет реализовываться в рамках двух этапов - с 2025 по 2030 год, с 2031 по 2036 год. Стратегия включает в себя достижение 13 показателей, ключевыми из которых являются ожидаемая продолжительность жизни, рост количества многодетных семей и снижение уровня их бедности и суммарный коэффициент рождаемости. Таким образом Стратегия будет способствовать реализацию сразу нескольких новых национальных проектов: «Семья», «Молодежь и дети», «Новые технологии сбережения здоровья» и других.

Вопросы поддержки семей с детьми, как неоднократно подчеркивал губернатор Александр Дрозденко, являются одними из ключевых и в Ленинградской области. Так, в 2024 году в регионе введены выплаты в связи с рождением первого и второго ребенка — региональный маткапитал. В этом году для будущих мам, обучающихся по очной форме обучения, при постановке на медучет предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей. Также с 1 января этого года Ленобласть возмещает часть стоимости аренды жилья для молодых семей.

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