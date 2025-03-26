Спрос на образовательное кредитование в СЗФО увеличился на 35%

По данным Сбербанка, на учащихся в Северной столице пришлось 87% всех выданных на образование денежных средств. На втором месте – студенты Ленинградской области, на третьем – Калининграда.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка:

«Выбор будущей профессии – большая ответственность, это во многом определяет наш жизненный путь. Но даже если человек передумал и решил освоить новую или смежную специальность, сделать это никогда не поздно. Кредит с господдержкой тут может стать хорошим помощником вне зависимости от того, какое это по счёту образование. Мы видим, что с каждым годом люди всё чаще пользуются этим финансовым инструментом – в Сбере в 2024 году деньги по госпрограмме на обучение получили на 4000 человек больше, чем годом ранее. В текущей рыночной обстановке такой кредит выглядит особенно привлекательным».

По итогам 2024 года Сбербанк в СЗФО выдал более 15,2 тысячи льготных образовательных кредитов. Общая сумма выданных кредитов – 4,9 млрд рублей, – рост на 55% по сравнению с 2023 годом. Совокупный портфель образовательных кредитов в Сбере в СЗФО по итогам прошлого года составил 6,1 млрд рублей.

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