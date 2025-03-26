Участникам СВО добавят еще одну льготу

Законопроектом, инициированным прокуратурой Ленобласти, предлагается бесплатно предоставлять копии технических паспортов, оценочной и иной документации и содержащиеся в них сведения гражданам Российской Федерации, относящимся к «лицам, принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции, проводимой на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области с 24 февраля 2022 года, или при выполнении задач по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации в ходе вооруженной провокации на Государственной границе Российской Федерации и приграничных территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции».

Инициатор считает, что предлагаемая законопроектом льгота направлена на предоставление дополнительных гарантий участникам специальной военной операции (СВО), и ее введение станет мерой поддержки, рассчитанной на долгосрочную перспективу, в том числе после завершения СВО.

Законопроект был принят сразу в трех чтениях.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области