За правдой – в музей!

- Диана Витальевна, Вы переехали в Гатчину из Курортного района Санкт-Петербурга, где работали в Музейном комплексе в Разливе. Как вы стали музейным работником? С чего все началось?

- О, это нужно заглянуть в далекое прошлое… Я училась на факультете искусствоведения в Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина. Учиться обожала, это было очень интересно. Но начались 1990-е годы. Все потерялось в стране, и передо мною встал вопрос о профессии, которая бы кормила и обеспечивала будущее. В то время появилась масса новых профессий, о которых мы и не знали: маркетинг, связь с общественностью, пиар…

С третьего курса Академии художеств я перевелась в Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет (ИНЖЭКОН) на факультет маркетинга и связей с общественностью и окончила его. Сейчас понимаю, что это не было ошибкой, такое было время.

Мои предпочтения с годами никуда не делись. Я по первому образованию педагог по изобразительной деятельности и искусству. Получила его до поступления в академию. Наверное, все началось оттуда.

Затем прошла длинный путь через разные перипетии по коммерции. Думаю, у большинства людей старшего возраста есть такой жизненный опыт. Нас всех тогда бросало в разные сферы деятельности, и эта «школа» нам помогает.

- И в итоге Вы оказались в Музейном комплексе в Разливе. Как давно это было?

- Более 10 лет назад. Историко-культурный Музейный комплекс в Разливе – это не только всем известный музей «Шалаш В.И. Ленина». Он состоит из четырех музеев, выставочного зала и нескольких памятников культурного наследия. Директором уже была (она и сейчас возглавляет коллектив) Наталья Степановна Коваленко – молодая, энергичная, инициативная женщина, двигатель идей. Я попала в волну возрождения самого музея и интереса к нему. Музей менялся. Тема Ленина, коммунизма и комсомола, безусловно, осталась – это наша история. Но было создано много интересного, креативного, позволяющего взглянуть на наше прошлое в другом ключе. Сделано это было с большим уважением к истории и с учетом восприятия посетителями разного возраста.

Сейчас музей стал еще более популярным. Научные сотрудники ведут постоянную работу, открывают новые факты. Люблю своих коллег и активно их поддерживаю. Скоро в Гатчинском дворце пройдет семинар для хранителей музейных фондов. Значит, мы обязательно встретимся в Гатчине.

- Как Вы попали на работу в музей города Гатчины?

- Я переехала сюда жить, и встал вопрос о работе. Оправила резюме на электронную почту Музея города Гатчины. И мне ответила директор музея Екатерина Алексеевна Потоцкая, чему я несказанно рада. Я пришла в музей в июле 2024 года. Работаю методистом. Веду работу с детскими группами, занимаюсь другой музейной работой. Коллектив у нас маленький, и мы все тут «универсальные солдаты»: друг другу помогаем, но при этом у каждого есть свое направление деятельности.

- Что лично Вам больше всего нравиться в музее? Что там есть такое, чего не найти в интернете?

- В музей нужно идти за историей! Научный сотрудник, он, как следователь. Нашел документ, раскрыл свою папку. Ищет дальше в других источниках, а правда ли то, что он нашел. Сопоставляет. Находит другие пути получения, подтверждения или опровержения информации…

Например, широко известна история о том, как Ленин в одиночестве жил в шалаше и к нему приезжал Сталин. Казалось, это незыблемо. Даже была картина, изображающая Сталина и Ленина на берегу озера Разлив. Научный сотрудник искал подтверждения такому факту и выяснил, что Сталина там не было и жил Ленин не один. То есть история была не менее интересной, но иной. Поэтому за правдой нужно идти в музей.

Наши архивы – это клад документов. Время от времени всплывают какие-то новые факты, а за ними новые открытия.

А если пользоваться интернетом – нужно знать, какие источники читать, чтобы получить правдивую, нужную информацию.

Наши музейщики знают их, сами обращаются и рекомендуют другим. Например, можно обратиться к проекту «Цифровая история», который ведет молодой, но уже титулованный историк Егор Яковлев. Также с большим уважением отношусь к военному историку Баиру Иринчееву, который продолжает открывать интересные факты об истории Русско-финской войны.

Музей собирает вокруг себя нестандартных людей необычных взглядов: художников, скульпторов, дизайнеров, фотографов, творческих личностей, которые зачастую выступают толчком в развитии чего-либо. А музей демонстрирует, развивает и применяет их интересные новаторские идеи, представляя миру.

- Сейчас все так быстро меняется. Что бы вы посоветовали молодежи? Каким должен быть сотрудник музея?

- Молодежь разная, как и взрослые. Есть очень интересные молодые люди, у которых я сама готова учиться. А есть те, кто поверхностно относится к делу. У них все быстро, «гугл в помощь» и поскакал дальше.

Важно, чтобы все было вдумчиво, с пониманием причинно-следственных связей. Ты выполнил какое-то действие, а что может последовать за этим, если ты не внимательно к этому отнесешься или не продумаешь дело до конца?..

Самое главное – чтобы не было поверхностного отношения. Причем в любом деле.

- Чем для Вас интересна Гатчина?

- Мне все понравилось здесь с самого начала. Еще до переезда в Гатчину я побывала в гатчинском музее, в парке, на выставках. Конечно, мои коллеги лучше знают историю Гатчины. Я у них учусь. Учусь у тех гатчинцев, которые любят и знают историю родного города. Скромно говорю, что я еще пока «стажер».

В Гатчине много истории, и она такая интересная! Тут и императорская резиденция, и поэты, и композиторы, и художники, и изобретатели, и педагоги-новаторы. Куда не поверни – везде история.

С большим удовольствием посетила театр «За углом». Он понравился своей камерностью, серьезным отношением к репертуару и особой атмосферой.

Думаю, эта интеллигентность, воспитанность есть во всей Гатчине. Это очень культурный город, в котором живут любознательные жители, любящие свой родной край и историю.

Это красивый, духовный город. Здесь столько соборов, церквей, представлены разные конфессии.

Это императорская резиденция во всех смыслах. Я заметила, что по сравнению с Петербургом люди здесь больше улыбаются. И одеты более изящно, аристократично, со вкусом.

Мне моя работа позволяет это наблюдать, видеть и восторгаться этим.

Приходите к нам в Музей истории Гатчины на экскурсию, на встречу, в гости, а может с интересной идеей. Всегда рады нашим гостям!

- Благодарю Вас, Диана Витальевна. Поздравляем Вас, Ваших коллег и всех работников культуры Гатчинского округа с профессиональным праздником!

Татьяна Можаева