Не дайте огню испортить весну!
В весенний период, когда природа пробуждается, а люди с радостью начинают проводить больше времени на свежем воздухе, важно помнить о безопасности. Именно в это время года наиболее интенсивно проводится профилактическая работа с гражданами тему пожарной безопасности.
В ходе бесед инспекторы напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности как в быту, так и на природе. Важно помнить, что с наступлением весны возрастает риск возникновения пожаров, связанных с разведенными кострами, сжиганием мусора и поверхностным горением сухой травы. Инспекторы подчеркивают, что даже небольшая искра может привести к страшным последствиям, если не соблюдать элементарные нормы предосторожности.
Кроме того, в беседах акцентируется внимание на опасности, связанной с использованием бытовых электроприборов. С потеплением многие люди начинают проводить время на дачах, где часто используются старые и неисправные электрические устройства. Инспекторы советуют проводить проверки электросистем, избегать перегрузок и внимательно следить за работой приборов.
Важная часть профилактических бесед — это обучение населения правильным действиям в случае выявления признаков возгорания или задымления. Гражданам напоминают, что в случае чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно вызывать экстренные службы, а также знать пути эвакуации и правила поведения в таких условиях.
ОНД Гатчинского района Главного управления МЧС России по Ленинградской области