Не дайте огню испортить весну!

В ходе бесед инспекторы напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности как в быту, так и на природе. Важно помнить, что с наступлением весны возрастает риск возникновения пожаров, связанных с разведенными кострами, сжиганием мусора и поверхностным горением сухой травы. Инспекторы подчеркивают, что даже небольшая искра может привести к страшным последствиям, если не соблюдать элементарные нормы предосторожности.

Кроме того, в беседах акцентируется внимание на опасности, связанной с использованием бытовых электроприборов. С потеплением многие люди начинают проводить время на дачах, где часто используются старые и неисправные электрические устройства. Инспекторы советуют проводить проверки электросистем, избегать перегрузок и внимательно следить за работой приборов.

Важная часть профилактических бесед — это обучение населения правильным действиям в случае выявления признаков возгорания или задымления. Гражданам напоминают, что в случае чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно вызывать экстренные службы, а также знать пути эвакуации и правила поведения в таких условиях.

ОНД Гатчинского района Главного управления МЧС России по Ленинградской области