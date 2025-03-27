ОДК-Сервис мотивирует школьников выбирать инженерные профессии

Специалисты провели первые в этом году профориентационные встречи с учениками гатчинских школ. Своими историями профессионального успеха в ОДК-Сервис с ребятами поделились начальник технологического бюро цеха №2 Егор Воробьев и заместитель начальника цеха №4 Иван Степанов.

Они впервые пришли на гатчинское авиаремонтное предприятие во время студенческой практики, а сегодня руководят подразделениями, которые занимаются разработкой и внедрением новых технологических процессов, ремонтом узлов и агрегатов авиадвигателей. Сотрудники ОДК-Сервис рассказали ребятам о предприятии и о том, как проходит ремонт и испытания авиационных двигателей.

Школьники узнали, что получить востребованные профессии они могут в престижных петербургских вузах по целевому направлению от предприятия. ОДК-Сервис сотрудничает с БГТУ «Военмех», Петербургским Политехом и ГУАПом. Сейчас по целевому направлению от ОДК-Сервис в этих вузах обучается 21 студент. Среди них – трое сотрудников завода, которые являются студентами-заочниками ГУАПа, после окончания обучения они станут инженерами-технологами.

«Наши студенты-целевики не только гарантированно получают работу в ОДК-Сервис. В производственно-учебном центре нашего предприятия они могут повысить квалификацию, получить знания и навыки необходимые для профессионального роста. Всё это открывает большие возможности для построения успешной карьеры в двигателестроении», – отметила руководитель производственно-учебного центра ОДК-Сервис Наталья Ефимкова.

Целевое направление от ОДК-Сервис позволяет выпускникам школ поступить в вуз с меньшим количеством проходных баллов, чем при общем конкурсе. На протяжении обучения при успешной сдаче сессий предприятие выплачивает своим «целевикам» дополнительную стипендию. Для участия в программе необходимо иметь глубокие знания математики и физики, сдать по этим предметам ЕГЭ и обратиться в производственно-учебный центр ОДК-Сервис по телефону +7-812-305-30-65 в будние дни с 8.00 до 16.30.

До конца учебного года специалисты ОДК-Сервис проведут еще несколько профориентационных встреч в школах Гатчинского муниципального округа.

Андрей Соколов