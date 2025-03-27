Реальные фантазии Виктора Богданова

Виктор Николаевич Богданов родился в 1951 году в Магнитогорске. Собирался становиться металлургом и даже два года отработал на металлургическом комбинате.

- Однажды мастер заметил, что я во время перерыва делаю наброски, иногда просто мелом на стене участка, – вспоминает Виктор Николаевич. - Сказал: «Зачем тебе металлургия? Поступай лучше в художественный вуз, развивай свои творческие способности».

И молодой человек послушался мудрого совета старшего товарища. Отслужив в армии, поступил в училище на художника-оформителя, а затем – в Магнитогорский педагогический институт, получив специальность учителя рисунка, живописи и декоративно-прикладного искусства.

- После института работал в художественных мастерских, – рассказывает Виктор Богданов. - Однажды судьба свела меня с ленинградскими художниками, которые приехали создавать панно для цирка. Я работал вместе с ними. Эти монументальные работы до сих пор украшают здание цирка.

Вскоре Виктор Богданов уехал в Ленинград, где продолжил учиться, но уже получая экономическое образование. В 1989 году семья Богдановых переехала в Гатчину. В 2010 году Виктор Николаевич вступил в Гатчинское товарищество художников, куда его рекомендовал Владимир Монахов. В 2019 года художник стал членом московского Союза русских художников.

- Для меня это событие стало значимым, так как это творческое сообщество имеет славные традиции и давнюю историю, начавшуюся еще в 1903 году, – отмечает Виктор Николаевич.

Виктор Богданов работает в различных областях изобразительного искусства: станковая живопись, монументальное и декоративное искусство, политический плакат, дизайн интерьера, мебели и ландшафта. Он участник персональных и коллективных выставок в Москве, Санкт-Петербурге, Гатчине, Магнитогорске, Эттлингене (Германия), Мелитополе. Работы Виктора Богданова находятся в частных коллекциях России и других стран.

На выставку в ПИЯФ Виктор Николаевич представил работы разных лет и разных жанров – от бытовых набросков, натюрмортов и реалистичных портретов до глубоко символичных произведений.

- Все эти работы прошли через мое сердце. Каждая деталь в них несет особый смысл, – говорит художник.

Некоторые работы представляют собой реминисценции на произведения великих художников. Так, например, триптих «Апофеоз войны» написан по мотивам знаменитой одноименной работы В. Верещагина.

- Я хотел показать, что будет с нами в случае ядерной войны, и это даже еще более страшно, чем у Верещагина, – говорит Виктор Богданов.

В некоторых работах художника используются женские образы, символизирующие стихию или реальный ландшафт. В виде прекрасной женщины изображена гора Магнитная на Урале. Главным символом работы «Манящая Арктика» тоже стала женщина, точнее, айсберг, изображенный в виде женщины. «Муза Гатчины» – тоже, конечно же, женщина, словно благословляющая наш город цветами и «жемчужиной» солнца.

Особое внимание привлекает триптих «Настоятели храмов Гатчины». На этих работах изображены священники, вся жизнь которых отдана трем гатчинским храмам – протоиерей Михаил Юримский (Покровский собор Гатчины), протоиерей Владимир Феер (Павловский собор) и протоиерей Анатолий Антипов (Покровская церковь в Мариенбурге).

Сейчас Виктор Богданов работает над циклом, посвященным Гатчине. Он не останавливается на достигнутом и находится в постоянном поиске новых творческих решений.

Юлия Лысанюк