Театр «Эксклюзив» из Елизаветино: «Мы родное отстаиваем...»

Как говорит художественный руководитель театра «Эксклюзив», педагог дополнительного образования Районного центра детского творчества Марина Хейстонен, центральное место в творчестве коллектива занимают спектакли, посвященные военной теме. Это и блокада Ленинграда, и наша победа в Великой Отечественной войне, и трагические страницы Специальной военной операции. И дети готовят эти постановки самозабвенно, пропуская все через свое сердце.

- Мы с большой ответственностью относимся к этим событиям, потому что просто не можем по-другому, – говорит Марина Альбертовна. - Дети должны понимать: если радость у нас одна на всех, то и беда должна быть одна на всех... Если дети плачут, выходя на сцену, значит, они очень искренне сопереживают тем событиям, тому горю и беде, которое испытали другие. Работать с детьми со временем становится все легче, потому что им не нужно объяснять, что такое боль, страдания, сопереживание, милосердие. Дети откликаются с полуслова, с полувзгляда...

«Мои воспитанники – это моё счастье!»

Первой профессией Марины Хейстонен стала работа в театре и кино. Она родилась в Смоленске. Окончила Нижегородское театральное училище, а потом Санкт-Петербургскую академию театрального искусства.

- Я не помню момент, когда выбрала профессию актрисы, – говорит Марина Альбертовна. - Когда я поступила в театральное училище, мне было всего пятнадцать лет. До этого я никогда не увлекалась театром, не мечтала и ничего не знала о нем. Но, погрузившись в эту атмосферу, подумала: «Господи, как это интересно! Вот закончу училище, поеду куда-нибудь в глушь и буду там воспитывать детей». И все это случилось, все это сбылось в моей жизни...

Родители Марины Хейстонен перебрались в Елизаветино, и она поехала вслед за ними, решив обосноваться на гатчинской земле.

- Я продолжала играть на сцене и сниматься, – вспоминает Марина Альбертовна. - Но это довольно беспокойная и нестабильная профессия. Да и моя дочь пошла в первый класс – я поняла, что хочу быть рядом с ней, давать ей свои знания. И тогда в мою жизнь вошли мои ученики. Наша детская театральная студия родилась в 2018 году. Я поняла, что мне это очень нравится, даже больше, чем моя первая профессия. Сначала мы занимались в Елизаветинском Доме культуры, а потом я перешла в Районный центр детского творчества (РЦДТ), и базой для нашей студии стала Елизаветинская школа. Мне хотелось заниматься какой-то драматической историей, и это получилось, за что я очень благодарна моим руководителям – руководителям РЦДТ Оксане Пугачевой и Алевтине Смирновой, которые всячески нас поддерживают, ни в чем не ограничивая. Огромное спасибо и директору Елизаветинской школы Роману Парфененко. Мне доверяют, помогают, и это очень приятно.

В театральной студии «Эксклюзив» занимается около ста детей самого разного возраста. Ядро коллектива – команда ребят, которые в театре уже не первый год.

- Дети, которые пришли в студию еще малышами, уже выросли и играют в больших спектаклях, – говорит Марина Хейстонен. - Некоторые ребята снимаются в кино и даже получают призы на кинофестивалях. Нас везде приглашают, но мы, к сожалению, не везде успеваем. Некоторые наши дети уже учатся в колледжах и не всегда могут быть на репетициях или выступлениях. И мы их ждем! Мне хочется, чтобы они ездили, потому что это важный опыт для них. У нас прекрасная команда, в которую входят и родители. Они нас очень поддерживают.

...Мои воспитанники – это мое счастье. Я сразу обозначила им свою позицию: у нас всё по любви. Когда я подбираю какой-то материал, я всегда спрашиваю, что они хотят, предлагаю выбрать роли по душе. Я считаю, что театр должен воспитывать, приносить пользу. В нем не должно быть ребусов для зрителей. Наш «Эксклюзив» – вообще не про актерское мастерство (это второстепенная задача). Наш театр – только про личность, про внутренний рост. Главное, чтобы дети были счастливы, чтобы то, что они делают, приносило им удовольствие. Занятия в студии нужны для общего развития, только для того, чтобы развивать свои человеческие качества. Для ребят это ежедневный тренинг души, без которого они уже не могут. Я говорю им: идите, ищите себя, ищите источник света. И театр как вошел в их жизнь, так и остается в ней, несмотря на то что они выбирают другие профессии...

«Скрип-скрип, саночки...»

В январе, по уже сложившейся традиции, юные артисты «Эксклюзива» показывают один из самых своих пронзительных спектаклей – «Память моя блокадная, переживи меня». Он посвящен подвигу Ленинграда и основан на стихотворениях, рассказах, дневниковых записях, песнях.

Тема блокады Ленинграда – одна из самых тяжелых. О ней почти невозможно говорить, но и молчать тоже нельзя. Так и рождаются строки, которые пронзают до глубины души, причем не только взрослых, но и юных зрителей. Артисты «Эксклюзива» буквально проживают на сцене проникновенные истории блокадного Ленинграда, через боль и страдания показывая силу великого города, города непокоренных.

В этой постановке, которую не раз показывали в Гатчине, переплетаются и новые сцены, и отрывки, уже ставшие лауреатами самых разных конкурсов. Среди них – моноспектакли «Саночки» и «Блокадный воробей» в пронзительном исполнении юной актрисы Анфисы Харизановой. Зрители, завороженные увиденным, будто сами становятся участниками событий тех лет. Это и рейсы машин-полуторок по льду Ладожского озера под обстрелами вражеских самолетов, и бой нашего советского танка Т-60 «Малютка» с целым десятком вражеских танков, и история дружбы с воробьем умирающего от голода мальчика, и другие истории блокадного города.

...Большой мальчик на сцене вдруг перестает быть просто мальчиком. Он становится мужчиной – шофером, который везет в блокадный Ленинград через Ладогу мандарины для детей к Новому году. Надевая шубу Деда Мороза, этот же мальчик перестает быть мальчиком и дарит осиротевшим детям подарки и надежду. В этот миг он становится настоящим волшебником, но все-таки есть то, что он не может – вернуть детям их родителей.

Девочка с большими глазами вдруг перестает быть девочкой. Она становится матерью, которая везет по обледенелым ленинградским улицам санки: «Скрип-скрип, саночки, ледяные кочки. Ох, да по Фонтаночке мать везет сыночка...» Мать везет своего ребенка к братской могиле.

Еще одна девочка становится библиотекарем в блокадном городе – да, библиотеки в Ленинграде не закрывались даже зимой 1941–1942 года. И к ней приходит молодой боец за книгами на разных языках для своих боевых товарищей...

«Судьба Великого Отечества»

В прошлом году театр «Эксклюзив» поставил спектакль «СВО» – «Судьба Великого Отечества», посвященный Специальной военной операции. Спектакль уже видели зрители в Гатчине и окружных поселениях. Как отмечает Марина Хейстонен, это спектакль для сильных духом. Он для тех, кто готов проливать слезы за тех, кто проливает за нас кровь. Эта постановка родилась из боли, слез и томительного ожидания.

- Когда началась СВО, народ был в растерянности, не понимал, что делать, куда бежать и за что хвататься, – говорит Марина Альбертовна. - Так же волновались и мои дети. И я поняла, что беда пришла, пришла именно к нам. Она подошла очень близко, и нужно было помочь детям понять, разобраться в том, что происходит, из-за чего все началось.

Но дело было не только в этом.

- У двух моих воспитанниц, двух сестер, папа ушел на войну добровольцем, – рассказывает Марина Хейстонен. - Как-то он три недели не выходил на связь. Мы думали, как поддержать эту семью, так и родился этот спектакль. Одна из сцен в нем – как раз про этих девочек, про то, как они ждали папу. Слава богу, он вернулся и даже спектакль наш видел.

Материал «СВО» основан на реальных событиях 2014–2024 годов. Это история о людях, чьи жизни кардинально изменились. Герои постановки – это и жители Донбасса, оставшиеся без своих домов, и погибшие дети, чьи имена выбиты на памятнике Аллеи ангелов в Донецке, и наши ребята, попавшие на фронт, и их матери и дети. Спектакль создан на основе стихов и песен бойцов СВО. Поэтический текст для сценария написала сама Марина Хейстонен.

Первых же зрителей спектакля «СВО» потрясла глубина недетских чувств, переданная юными актерами.

- В спектакле есть тяжелые сцены, но хотелось донести до людей правду об этой войне, показать, что вот так бывает, – говорит Марина Хейстонен. - Готовя эту постановку, я смотрела телепередачи, которые ведет Никита Михалков. Как он говорит, если правда без любви, то это ложь. И мне кажется, наш спектакль такой – это правда с любовью. У нас есть эпизод с мамой, которая потеряла сына на СВО. Мне хочется показать ей, что она не одна, что нам не все равно. Мы плачем вместе с этими людьми.

Все наши дети – мои соавторы. Когда мы делали этот спектакль, я привезла из волонтерской организации «Сети для Победы», с которой мы сотрудничаем, банки для окопных свечей. И во время репетиций те ребята, которые ждали своей сцены, не сидели просто так – они резали, клеили, заливали эти свечи. Полное погружение... Старший брат одного из моих воспитанников на СВО. Он посмотрел запись нашего спектакля вместе со своими боевыми товарищами. Трое взрослых мужиков сидели, смотрели и плакали. А потом написали нам слова благодарности, написали о том, как их воодушевил этот спектакль... Поднять боевой дух наших ребят – это же так важно, для меня это великое счастье!

«Растопить лёд своих сердец»

- Я ничему не учу своих детей. Мы просто берем и проживаем вместе с ними всю эту историю, – рассказывает Марина Хейстонен. - Зрители часто удивляются: «Как же это дети так все делают?» На самом деле они ничего не играют и ничего не изображают. Они живут в моменте. Они как настоящие профессиональные актеры, у которых все это не поверхностно, а изнутри, от сердца идет. Конечно, я ими всеми горжусь.

Каждый «военный» спектакль студии «Эксклюзив» вызывает у зрителей бурю эмоций, слезы. Не могут удержать слез и юные артисты на сцене.

...«Бессмертный полк» России каждый год и каждый день пополняется новыми именами. В конце спектакля «СВО» ребята выносят на сцену портреты погибших на последней войне бойцов. Минута молчания, и только метроном стучит – так знакомо и так страшно... Блокадный метроном словно отсчитывает мгновения уже нашего времени.

В этот момент весь зал встает. Вот и метроном отстучал, но тишина в зале сохраняется. Зрители приходят в себя не сразу. И аплодисменты – не сразу, ведь сначала надо утереть слезы на своем лице.

- У нас самая лучшая страна на Земле, – говорит, прощаясь со зрителями, Марина Хейстонен. - У нас лучший и самый великий народ.

Это правда. Но... Пожалуйста, пусть больше никто не умрет.

Юлия Лысанюк