Ушел из жизни Михаил Ефимович Заславский

Михаил Ефимович был не просто руководителем, он был настоящим лидером, человеком с государственным мышлением и огромным сердцем. Многие годы избирался депутатом совета депутатов Гатчинского муниципального района, в 2019 году стал главой Рождественского сельского поселения.

Его 58-летний трудовой стаж, из которых 48 лет посвящены потребительской кооперации Гатчинского района, является ярким свидетельством его невероятной работоспособности и искренней преданности выбранному пути. Он не просто возглавлял Гатчинское райпо многие годы, он создавал его, формируя современную, эффективную систему, которая заботилась о людях, поддерживала производителей и тружеников села.

Его путь был не простым. Михаил Ефимович Заславский прошёл через испытания советского времени, пережил перестройку и сумел не только сохранить, но и приумножить достижения Гатчинской кооперации, приспособив ее к реалиям меняющегося мира. Это свидетельство его мудрости, гибкости и исключительного таланта руководителя. Михаил Ефимович умел объединять людей, вдохновлять их, создавая сильную, сплоченную команду.

За всеми государственными наградами – «Заслуженный работник торговли Российской Федерации», ведомственными наградами и званием «Почетный гражданин Гатчинского района» – стоял человек, преданный своей семье и своей земле. Династия Заславских, более 330 лет связанная с потребительской кооперацией, – яркое свидетельство преемственности поколений, любви к своему делу и верности традициям.

Михаил Ефимович – это целая эпоха в истории Гатчинской потребительской кооперации: эпоха труда, преданности и бескорыстного служения людям. Он оставил после себя не только богатейшее наследие, но и память о себе, как о человеке исключительной честности, высокой ответственности и безусловного уважения.

Выражаем соболезнования семье, друзьям, коллегам. Светлая память Михаилу Ефимовичу!

Администрация, Совет депутатов Гатчинского муниципального округа