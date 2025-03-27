Владимир Путин поддержал инициативу размещать воспитательные девизы на фасадах образовательных учреждений

Сегодня коллективными участниками Движения Первых уже стали 42 общественных объединения. На III Съезде Движения было принято решение о присоединении Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Как отметил Герой России, участник программы «Время Героев», Начальник Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Владислав Головин, вместе организации реализуют проекты по патриотическому воспитанию и учат молодое поколение патриотизму, сохранению исторической памяти и служению Отечеству.

«В плотном взаимодействии с Движением Первых, через реализацию совместных проектов: Хранители истории, Зарница 2.0, наша цель – поднять патриотическое воспитание на новый уровень и вдохновить будущее поколение защитников Родины. Мы стремимся к новым высотам: работа на качество и преданность делу военнослужащих помогут привлечь достойных наследников военных династий, таких же активных ребят, как сегодня собрались в этом зале», – рассказал Владислав Головин.

Один из ключевых совместных проектов – Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0», реализуемая в рамках Национального проекта «Молодежь и дети». На основе советской игры Движение выстроило проект, который включает в себя новейшие технологии. Заявки на новый сезон подали уже более 3 млн школьников по всей России. Важную ценностную планку «Зарнице 2.0» задают бойцы СВО, которые в качестве наставников помогают ребятам освоить необходимые для игры навыки и получить полезные знания. Для ребят бойцы становятся вдохновляющим примером.

Также вместе Движение Первых и «Юнармия» проводят проект «Хранители истории» в рамках Национального проекта «Молодежь и дети». Более 190 тыс. участников вместе изучают истории памятных мест, проводят уроки истории и экскурсии по памятным местам, облагораживают памятники и восстанавливают их архитектуру, несут почетный караул. Командная работа на практике показывает молодому поколению важность духовно-нравственных ценностей и сохранения исторической памяти.

Движение Первых объединяет миллионы ребят и уделяет большое значение патриотическому воспитанию молодежи. Через понятные и мотивирующие проекты Движение помогает школьникам и студентам проявить себя как деятельные патриоты, ориентироваться на подвиги защитников Отечества, ощутить чувство гордости за страну и её великую историю. Каждый может найти значимое для себя направление, единомышленников и вдохновляющих наставников.

В этом году многие мероприятия будут посвящены Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Все они имеют колоссальное значение для патриотического воспитания молодежи и сохранения исторической памяти.

Наблюдательный совет прошел в рамках IV Съезда Движения Первых в Национальном центре «Россия». Он стал пространством для сотворчества основных участников воспитательного процесса – детей, родителей и наставников. Съезд объединил на одной площадке более двух тысяч человек из 89 регионов страны. Мероприятия отражают идеи Движения Первых, в котором школьники и студенты – инициаторы проектов, а также проводники ценностей и традиций России.