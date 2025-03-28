Елизаветинская школа – ровесница победного года

21 марта в Елизаветинской школе состоялся праздник в честь юбилея. Были приглашены выпускники разных лет, педагоги-ветераны, силами учеников и преподавателей организован концерт. Гости пришли с поздравлениями и подарками. Учителя, посвятившие школе большую часть своей жизни, были отмечены благодарностями администрации Гатчинского муниципального округа. Школа получила денежный сертификат на укрепление материально-технической базы.

В Елизаветинской школе отлично развита преемственность. Сегодня более половины педагогического состава школы – это ее выпускники. За эти 80 лет школа пережила множество событий и реформ, но осталась настоящим образовательным и культурным центром Елизаветинского поселения.

80 лет – это военная, послевоенная и новейшая история школы, а истоки образования в Елизаветино лежат еще в позапрошлом веке, когда в 1893 году в Дылицах появилась церковно-приходская школа, потом – еще одна в Холоповицах для крестьянских детей финской и эстонской национальности. В 1900–1901 годах в Дылицах было выстроено здание для школы, которую посещали ребята из всех окрестных деревень. А уже в 1918 году школы появились во всех помещичьих усадьбах Елизаветинской волости.

В разные годы после революции в Елизаветино открывались трудовые школы: «Красный пахарь», филиал педагогического техникума им. Ушинского, бедняцко-батрацкие курсы для подготовки будущих студентов, школа колхозной молодежи, просуществовавшая до 22 июня 1941 года.

Елизаветинская средняя школа открыла новую страницу в образовании 1 сентября 1944 года.

Уже в 1950-е годы при директоре Тамаре Николаевне Тарховой в школе начала действовать первая в Ленинградской области школьная машинно-тракторная станция – МТС. В школьную программу вошли учебники по агрономии, животноводству, изучению устройства трактора и автомобиля. Ученики 10 классов проходили производственную практику в течение учебного года.

В 1960–1980 годы выпускники получали вместе с аттестатом зрелости «Свидетельство сельского механизатора» – Елизаветинская средняя школа была школой с производственным обучением. Специалисты из колхозов и совхозов обучали школьников технологии работы с землей, растениями, животными. Совхоз обеспечивал школьную столовую продуктами. В эти годы руками школьных умельцев был создан микроавтомобиль «Муравей», который получил медаль на ВДНХ в Москве.

Школа оказала серьезное влияние на выбор профессии своих выпускников. Сотни из них связали свою жизнь с сельским хозяйством, другие – с медициной, торговлей, юриспруденцией. Выпускники школы Август Ярковец и Евгений Докучаев стали известными в нашем крае поэтами, Людмила Хведосюк – олимпийской чемпионкой по гребле на байдарках.

Особенно радуют свою школу выпускники, избравшие профессию учителя, и их много. Педагогический коллектив школы всегда отличался завидной стабильностью. Учителя, как правило, работали в школе долгие годы, создавая свой стиль работы и общения с учениками и родителями.

Знаком «Отличник просвещения РСФСР», «Отличник просвещения РФ» заслуженно отмечены многие учителя. Директора школы Тамара Николаевна Тархова и Наталья Алексеевна Баранихина награждены знаком «Отличник народного просвещения СССР». К юбилею школы отличный подарок сделал преподаватель русского языка и литературы Михаил Солонников, став победителем областного конкурса «Учитель года».

Сегодня начался новый этап в жизни Елизаветинской средней школы, связанный с реформой образования в стране. Молодые учителя принимают эстафету от ветеранов. Пусть юбилейный год положит начало череде ярких лет, наполненных блестящими и успешно реализованными идеями, чтобы традиции, заложенные 80 лет назад, сохранились и приумножились будущими поколениями учеников и учителей.

Подготовил Андрей Соколов