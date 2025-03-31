Награды Президента — создателям мемориала в Зайцево, музейщикам и реставраторам Ленобласти

Строительство Мемориала в Зайцево велось по поручению Президента России Владимира Путина, при поддержке губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

За первый год мемориал посетили 150 тысяч человек.

Теперь регион совместно с Национальным центром исторической памяти занимается развитием территории Мемориала жертвам геноцида советского народа в Зайцево. Здесь появятся музей и конференц-центр. Инициатива поддержана Президентом России Владимиром Путиным.

За строительство мемориала «В память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида» в деревне Зайцево Благодарности Президента РФ получили:

- Андрей Прудов (гендиректор ООО «Промстрой») – общестроительные работы;

- Владимир Мурзин (гендиректор литейного комбината) – создание бронзовой скульптуры;

- Наталья Морозова (техдиректор ООО «МАРТИНИ РУС») – система освещения;

- Алексей Кондратьев – техническое руководство проектом.

За реставрацию подорванного в 1943 году танка Т-70 Грамотой Президента РФ был награжден директор музея «Битва за Ленинград» и председатель Регионального отделения Российского военно-исторического общества в Ленобласти Олег Титберия.

Также за вклад в восстановление танка до ходового состояния Благодарностью Президента РФ были награждены: заместитель председателя Регионального отделения Российского военно-исторического общества в Ленобласти Владимир Казаков и реставратор Музея «Битва за Ленинград» Алексей Сударев.

Награды вручил помощник Президента, Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.